Nowe ceny maksymalne paliw. Ile zapłacimy na stacjach w środę? [13.05.2026]

Tyle zapłacimy za litr:

benzyny silnikowej bezołowiowej 95: 6,28 zł,

benzyny silnikowej bezołowiowej 98: 6,87 zł,

oleju napędowego: 6,84 zł.

Oznacza to, że potaniała zarówno benzyna Pb 95 jak i olej napędowy. Nieznacznie podrożeje natomiast benzyna Pb 98. We wtorek sprzedacy mogli liczyć nie więce, niż za benzynę 95 zapłacimy 6,30 zł/l; za benzynę 98 6,81 zł/litr, a za olej napędowy 6,93 zł/litr.

REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM

7

Jak działa mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw?

Niższe ceny na stacjach to efekt działania rządu w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Jej celem jest złagodzenie skutków rosnącej inflacji dla portfeli Polaków. Kluczowe są tu dwa elementy, które bezpośrednio wpływają na to, ile płacimy przy dystrybutorze. Po pierwsze, to czasowa obniżka podatku akcyzowego – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. W ten sposób akcyza została obniżona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Drugim, jeszcze ważniejszym elementem, jest czasowa obniżka VAT na paliwo z 23 do 8 proc.

Codziennie, w każdy dzień roboczy, resort energii publikuje nowe obwieszczenie w Monitorze Polskim. Maksymalna cena, która się w nim znajduje, zaczyna obowiązywać od następnego dnia. Jeśli ogłoszenie ma miejsce w piątek, ustalona stawka obowiązuje przez cały weekend aż do poniedziałku włącznie. Cena, którą widzimy na stacji, jest wyliczana według specjalnej formuły. Składa się na nią średnia hurtowa cena paliwa na rynku krajowym, do której doliczane są: podatek akcyzowy, opłata paliwowa, stała marża dla sprzedawców w wysokości 30 groszy na litrze oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. To właśnie KAS pilnuje, by właściciele stacji przestrzegali rządowych wytycznych.