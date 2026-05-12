Ropa popłynie z Gdańska do Niemiec? Trwają rozmowy, mowa o milionach ton

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-05-12 10:00

Rosja wstrzymała dostawy ropy do Niemiec. Polska spółka PERN deklaruje gotowość do pomocy i przesłania surowca do rafinerii Schwedt. Rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz mówi o możliwości dostarczenia 2 mln ton ropy rocznie. Rozmowy na szczeblu rządowym potwierdza minister Katharina Reiche.

Donald Tusk i Friedrich Merz uścisnęli sobie dłonie na tle flag Polski, Unii Europejskiej i Niemiec. Temat dostaw ropy z Gdańska do Niemiec, o którym możesz przeczytać na Super Biznes, wymaga międzynarodowych rozmów i decyzji.

  • PERN jest gotowy szybko uruchomić dostawy ropy do rafinerii Schwedt (Niemcy) przez Naftoport w Gdańsku, mogąc transportować do 2 mln ton surowca rocznie.
  • Potrzeba alternatywnych źródeł wynika z wstrzymania przez Rosję przesyłu ropy z Kazachstanu do Schwedt od 1 maja.
  • Trwają intensywne rozmowy na szczeblu rządowym Polski i Niemiec, aby zabezpieczyć dostawy i przyszłość strategicznej rafinerii Schwedt.
  • PERN dysponuje niezbędną infrastrukturą rurociągową, w tym Rurociągiem Pomorskim, umożliwiającą efektywną dywersyfikację źródeł dostaw ropy drogą morską.

Polska ropa dla Niemiec. Jak PERN pomoże rafinerii Schwedt?

Niemiecka rafineria w Schwedt, która zaopatruje w paliwo Berlin i całą Brandenburgię, ma poważny problem. Rosja 1 maja zakręciła kurek z ropą płynącą z Kazachstanu. W odpowiedzi na kryzys polska państwowa spółka PERN zadeklarowała, że jest w stanie szybko uruchomić alternatywne dostawy. Jak poinformował rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz, surowiec mógłby trafiać do Naftoportu w Gdańsku, a stamtąd rurociągami prosto do Niemiec.

O tym, że sprawa jest traktowana poważnie, świadczą słowa niemieckiej minister gospodarki i energii Kathariny Reiche. Potwierdziła ona, że na szczeblu rządowym prowadzone są już rozmowy z Polską w sprawie dostaw. To kluczowa informacja dla 1200 pracowników rafinerii, którym niemiecki rząd przedłużył gwarancję zatrudnienia do końca roku. Paweł Łukaszewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową precyzuje możliwości polskiej strony.

PERN dysponuje infrastrukturą, która umożliwia szybkie uruchomienie dostaw ropy naftowej do PCK Schwedt przez Naftoport w Gdańsku i transport rurociągowy. Jesteśmy w stanie dostarczyć około 2 mln ton surowca rocznie – powiedział rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz.

Jak technicznie Polska może pomóc? Kluczowa jest tu rola Odcinka Pomorskiego, czyli rurociągu łączącego bazę surowcową w Gdańsku (do której ropa trafia drogą morską) z bazą w Płocku. Z Płocka z kolei biegnie Odcinek Zachodni rurociągu "Przyjaźń", który dociera prosto do rafinerii w Schwedt. Mówiąc prościej, PERN może odebrać ropę z tankowców w Gdańsku i przepompować ją swoją siecią rur bezpośrednio do niemieckiego odbiorcy, całkowicie omijając dostawy lądowe z kierunku wschodniego. To rozwiązanie, które pozwala nie tylko na zmianę dostawcy, ale także na wybór różnych gatunków ropy.

