Blokada strategicznej cieśniny Ormuz

Sytuacja na rynkach ropy naftowej jest coraz bardziej nerwowa, co wynika z eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Niespokojnie było również w ostatnich godzinach, kiedy świat znów wstrzymał oddech.

Wszystko zaczęło się po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa, który nakazał blokadę strategicznej Cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych miejsc dla transportu ropy na świecie. Przez ten wąski przesmyk przepływa ogromna część globalnych dostaw surowca.

Ceny ropy już wystrzeliły

Reakcja rynków była natychmiastowa. Ropa West Texas Intermediate kosztuje już ponad 104 dolary za baryłkę, co oznacza wzrost o ponad 8 procent. Z kolei cena ropy Brent przekroczyła 102 dolary za baryłkę.

Zdaniem analityków to dopiero początek skokowych wzrostów. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie jeszcze się zaostrzy, ceny ropy naftowej mogą poszybować znacznie wyżej.

USA blokują statki z Iranu

Według informacji przekazanych przez Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) blokada ma objąć statki płynące z i do irańskich portów. Operacja rozpoczęła się w poniedziałek i dotyczy portów zarówno w Zatoce Perskiej, jak i w Zatoce Omańskiej.

Wojsko USA podkreśla jednak, że inne statki nie będą zatrzymywane. Mimo to napięcie na rynku jest ogromne, bo wielu inwestorów obawia się eskalacji konfliktu z Iranem.

Ceny ropy mogą być jeszcze wyższe

Eksperci nie mają złudzeń. Dyrektor zarządzający Onyx Capital Group, Jorge Montepeque, ostrzegł w telewizji Bloomberg, że ceny ropy mogą dojść nawet do 140–150 dolarów za baryłkę.

Jego zdaniem obecny wzrost wcale nie pokazuje pełnej skali zagrożenia. Jeśli blokada faktycznie sparaliżuje transport przez cieśninę Ormuz, z rynku może zniknąć nawet 12 milionów baryłek ropy dziennie.

Świat może zapłacić ogromną cenę

Działania Stanów Zjednoczonych mogą odbić się na całym świecie.

Najbardziej ucierpią kraje uzależnione od importu ropy, zwłaszcza w Azji i na Pacyfiku. W praktyce oznacza to jedno: jeśli napięcie będzie rosło, droższe mogą być nie tylko paliwa, ale też transport i wiele produktów codziennego użytku.

Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie wymknie się spod kontroli, ceny paliw na świecie mogą wystrzelić jak luxtorpeda.

