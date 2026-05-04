Hurtowe ceny paliw 04.05.2026 - dostawcy po majówce wstrzymują zmiany

Anna Wojnowska
2026-05-04 8:58

Na rynku hurtowym paliw po długim majowym weekendzie zapanował spokój. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z początku maja, powstrzymując się od aktualizacji cenników. Analizujemy, co ta rynkowa stabilizacja oznacza dla Polaków w kontekście drastycznie drogiej ropy i wahań kursowych.

Pistolet do tankowania paliwa włożony do wlewu czarnego samochodu na stacji benzynowej. Obok widać inne dystrybutory. Zdjęcie ilustruje tematykę cen paliw, stabilizacji hurtowej i prognoz dla kierowców, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Pistolet do tankowania paliwa włożony do wlewu czarnego samochodu na stacji benzynowej. Obok widać inne dystrybutory. Zdjęcie ilustruje tematykę cen paliw, stabilizacji hurtowej i prognoz dla kierowców, o czym można przeczytać na Super Biznes.

Ceny hurtowe paliw na 04.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po serii dynamicznych podwyżek na koniec kwietnia, na początku bieżącego tygodnia na rynku hurtowym zapanowała chwilowa stabilizacja. Z uwagi na brak publikacji nowych cenników z datą dzisiejszą, u poszczególnych producentów wciąż obowiązują stawki bazowe opublikowane 1 maja 2026 roku.

  • Orlen: Pb95 - 5708 PLN/m³, Pb98 - 6168 PLN/m³, ON - 6465 PLN/m³
  • Aramco: Pb95 - 5708 PLN/m³, Pb98 - 6167 PLN/m³, ON - 6464 PLN/m³
  • BP Europa: Pb95 - 5708 PLN/m³, Pb98 - 6168 PLN/m³, ON - 6465 PLN/m³

Analizując powyższe dane, najtańsza benzyna Pb95 jest dzisiaj oferowana w identycznej cenie 5708 PLN/m³ u wszystkich kluczowych dostawców. W przypadku oleju napędowego (ON) i benzyny 98-oktanowej pozycję lidera zyskuje Aramco, oferując diesla po 6464 PLN/m³ i Pb98 po 6167 PLN/m³, czyli o symboliczny 1 złoty na metrze sześciennym taniej w stosunku do ofert Orlenu i BP Europa.

Polecany artykuł:

To zaboli kierowców, pomimo mrożenia cen. Eksperci: Ceny paliw idą w górę!

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

W dzisiejszym zestawieniu musimy jasno stwierdzić całkowity brak zmian cenowych na polskim rynku hurtowym. Żaden z wielkich graczy – ani Orlen, ani Aramco, ani BP Europa – nie zaktualizował swoich cenników, zrównując dzisiejsze poziomy ze stawkami z poprzedniego notowania (1 maja). Przedsiębiorstwa paliwowe, po gwałtownych ruchach w górę tuż przed majówką, wzięły chwilowy oddech, analizując dalsze kierunki rozwoju światowych cen surowców i zachowanie rynków walutowych. Ostatnia zmiana sprzed majówki wskazywała jednak tendencję do lekkiej obniżki diesla i lekkich wzrostów w cenach benzyny - tak 95, jak i 98.

Polecany artykuł:

Trzęsienie ziemi na rynku ropy! Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Pomimo braku widocznych podwyżek w dzisiejszych tabelach hurtowych, uwarunkowania makroekonomiczne pozostają wyjątkowo trudne. Notowania ropy naftowej Brent utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie około 108,7 USD za baryłkę, co oznacza ogromny, ponad 60-procentowy skok kursu w ciągu trzech miesięcy. Oś sporu na linii USA-Iran oraz trwająca blokada Cieśniny Ormuz drastycznie dławią globalną podaż ropy. Problemów tych nie złagodzi oficjalne wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC, ani też symboliczna decyzja OPEC+ o zwiększeniu limitów wydobycia o zaledwie 188 tysięcy baryłek dziennie. Polski złoty wprawdzie wzmocnił się na przestrzeni miesiąca o niemal 2,5% (kurs USD/PLN koryguje przy wartości 3,62), jednak tak gwałtowny i bezprecedensowy wzrost samej wartości ropy naftowej sprawia, że rafinerie tkwią pod ekstremalną presją kosztową.

Utrwalone zasady wolnego rynku pokazują, że ceny z hurtowni zaledwie z kilkudniowym opóźnieniem weryfikują kwoty za tankowanie. Tymczasem na polskim rynku detalicznym panują wciąż nierynkowe reguły osłonowe, wynikające z rządowego programu CPN, w ramach którego wprowadzono maksymalne marże, przedłużenie tarczy z VAT na poziomie 8% oraz niższą akcyzę do 15 maja 2026 r. Dzięki temu rafinerie nie mogą obecnie w pełni i natychmiast przenieść na konsumentów faktycznych kosztów dystrybucji. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych zmian cen na pylonach w najbliższym dniu, choć maksymalne ceny na kolejny dzień mogą zawierać w sobie ostatnią korektę na rynku hurtowym. Należy mieć jednak świadomość, że tuż po wygaśnięciu państwowych osłon w połowie maja uderzenie realnych, huraganowych kosztów ropy rykoszetem obciąży portfele tankujących.

Polecany artykuł:

Majówka droższa niż rok temu. Ceny paliw mocno w górę
EKG 2026 - Miłosz Motyka, minister energii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN
BP
CENY PALIW