Majówka droższa niż rok temu. Ceny paliw mocno w górę

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-04-30 12:21

Nie mamy dobrych wieści dla kierowców. Tankowanie zaboli przed majówką. Nowe stawki zostały już ogłoszone. Kierowcy zapłacą więcej przy dystrybutorze. Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na okres od piątku do poniedziałku włącznie; litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Ręka mężczyzny tankującego samochód pistoletem do diesla na stacji benzynowej, widoczne otwarte wlewu paliwa. Scena ilustruje rosnące ceny paliw przed majówką, o których można przeczytać na portalu Super Biznes.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ręka mężczyzny tankującego samochód pistoletem do diesla na stacji benzynowej, widoczne otwarte wlewu paliwa. Scena ilustruje rosnące ceny paliw przed majówką, o których można przeczytać na portalu Super Biznes.

Nie takiej niespodzianki spodziewali się kierowcy przed długim weekendem. Miało być taniej, a będzie znacznie drożej. Tuż przed majówką ceny paliw znów rosną i to będzie odczuwalnie dla portfela.

Od 1 do 4 maja zaczynają obowiązywać nowe maksymalne stawki cen na stacjach benzynowych.

Za popularną benzynę Pb95 zapłacimy nawet 6,46 zł za litr. To wyraźny skok w porównaniu z obecnymi 6,28 zł. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z dieslem. Tu cena maksymalna wzrasta z 7,14 zł do 7,31 zł za litr. 

Kto planuje wyjazd na majówkę, musi lepiej przygotować się na większe wydatki przy dystrybutorze. Kierowcy już liczą, ile będzie ich to kosztowało wyjeżdżając na wymarzony odpoczynek. Tegoroczna majówka może być mniej beztroska niż zwykle. Bo zanim ruszymy w trasę, najpierw trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni.

Rząd tłumaczy, że ceny są pod kontrolą. Wprowadzono specjalny mechanizm, który ma zapobiegać windowaniu stawek przez stacje paliw. Każdego dnia wyliczana jest cena maksymalna, której nie wolno przekroczyć. Za złamanie zasad grozi kara nawet do 1 miliona złotych.

MIŁOSZ MOTYKA
MAJÓWKA
MINISTERSTWO ENERGII
CENY PALIW