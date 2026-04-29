Orlen wypłaci rekordową dywidendę? Tyle zarząd proponuje za akcję

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-04-29 15:47

Zarząd Orlenu zaskoczył rekomendując wypłatę rekordowej dywidendy Orlen w wysokości 8 zł na akcję za rok 2025. Propozycja ta, opiewająca na łączną kwotę 9,3 mld zł, ma zostać poddana pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, mogą liczyć na znaczące zyski, a Orlen dywidenda 2025 może okazać się najwyższą w historii spółki.

Autor: Orlen/ Materiały prasowe Stacja paliw Orlen z czerwonym daszkiem i białym logo Orlenu, zaparkowane samochody przy dystrybutorach. W tle widoczne budynki mieszkalne, słup telekomunikacyjny oraz inne punkty usługowe. W kontekście rekordowej dywidendy Orlenu, o której możesz przeczytać na Super Biznes.
  • Zarząd Orlenu proponuje rekordową dywidendę w wysokości 8 zł na akcję za 2025 rok, co oznacza łączną wypłatę 9,3 mld zł.
  • Proponowany dzień dywidendy to 18 czerwca 2026 r., a dzień wypłaty to 25 czerwca 2026 r., jednak ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie.
  • Propozycja za 2025 r. przewyższa poprzednią dywidendę za 2024 r., która wynosiła 6 zł na akcję i była wówczas najwyższa w historii spółki.
  • Skarb Państwa posiada blisko 50% akcji Orlenu, co daje mu znaczący wpływ na decyzje dotyczące podziału zysków.

Zarząd Orlenu rekomenduje, by dywidenda za 2025 r. wyniosła 8 zł na jedną akcję. Spółka chce przeznaczyć na jej wypłatę 9,3 mld zł. Propozycja dotycząca tej wielkości dywidendy zostanie przedstawiona na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki - poinformował w środę Orlen.

„Zarząd Orlen informuje, że postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 8,00 zł na 1 akcję, czyli 9,3 mld zł” - podał w środowym komunikacie giełdowym Orlen.

Spółka wyjaśniła jednocześnie, że rekomenduje 18 czerwca 2026 r. jako dzień dywidendy oraz 25 czerwca 2026 r. jako dzień jej wypłaty.

„Propozycja zarządu spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii” - zaznaczył Orlen.

Proponowana przez Zarząd Orlenu dywidenda w wysokości 8 zł na akcję za 2025 rok stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Dla kontekstu, w 2025 roku, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obradującego 5 czerwca, zdecydowano, że dywidenda za rok 2024 wyniesie 6 zł na jedną akcję. Była to wówczas najwyższa dywidenda w historii spółki. Na jej wypłatę przeznaczono wtedy cały zysk netto za 2024 rok w wysokości ponad 3,9 mld zł oraz dodatkowo ponad 3 mld zł z kapitału zapasowego. Propozycja 8 zł na akcję za 2025 rok jest więc kolejnym krokiem w kierunku rekordowych wypłat. Dla akcjonariuszy, w tym Skarbu Państwa, który posiada 49,9 proc. akcji, oznacza to znaczące wpływy.

