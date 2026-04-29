Orlen wypłaci rekordową dywidendę? Tyle zarząd proponuje za akcję

Zarząd Orlenu rekomenduje, by dywidenda za 2025 r. wyniosła 8 zł na jedną akcję. Spółka chce przeznaczyć na jej wypłatę 9,3 mld zł. Propozycja dotycząca tej wielkości dywidendy zostanie przedstawiona na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki - poinformował w środę Orlen.

„Zarząd Orlen informuje, że postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 8,00 zł na 1 akcję, czyli 9,3 mld zł” - podał w środowym komunikacie giełdowym Orlen.

Spółka wyjaśniła jednocześnie, że rekomenduje 18 czerwca 2026 r. jako dzień dywidendy oraz 25 czerwca 2026 r. jako dzień jej wypłaty.

„Propozycja zarządu spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii” - zaznaczył Orlen.

Proponowana przez Zarząd Orlenu dywidenda w wysokości 8 zł na akcję za 2025 rok stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Dla kontekstu, w 2025 roku, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obradującego 5 czerwca, zdecydowano, że dywidenda za rok 2024 wyniesie 6 zł na jedną akcję. Była to wówczas najwyższa dywidenda w historii spółki. Na jej wypłatę przeznaczono wtedy cały zysk netto za 2024 rok w wysokości ponad 3,9 mld zł oraz dodatkowo ponad 3 mld zł z kapitału zapasowego. Propozycja 8 zł na akcję za 2025 rok jest więc kolejnym krokiem w kierunku rekordowych wypłat. Dla akcjonariuszy, w tym Skarbu Państwa, który posiada 49,9 proc. akcji, oznacza to znaczące wpływy.

