TSUE orzekł, że frankowicze otrzymają od banku odsetki za nieważną umowę kredytu dopiero od momentu, gdy precyzyjnie wskażą żądaną kwotę.

W praktyce oznacza to, że odsetki ustawowe za opóźnienie są naliczane od dnia otrzymania przez bank dokumentu z jasno określoną sumą do zwrotu.

Trybunał uznał, że obowiązek podania konkretnej kwoty nie jest nadmiernym utrudnieniem dla konsumenta, ponieważ informacje o wpłatach są dostępne.

Wyrok TSUE potwierdza krajową linię orzeczniczą, wskazując, że bank musi znać dokładną kwotę, by ocenić zasadność roszczenia.

Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o odsetki za opóźnienie

Nowy wyrok TSUE dla frankowiczów precyzuje zasady naliczania odsetek za opóźnienie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że bank musi zapłacić odsetki dopiero od momentu, gdy kredytobiorca wskaże konkretną kwotę roszczenia.

Wątpliwość dotyczyła tego, od kiedy dokładnie bank powinien zacząć naliczać te dodatkowe pieniądze. Czy już od momentu, gdy klient po raz pierwszy zakwestionuje umowę, czy dopiero wtedy, gdy bank dostanie na piśmie – na przykład w formie pozwu lub reklamacji – informację o tym, jakiej konkretnie kwoty domaga się klient?

Trybunał Sprawiedliwości UE w czwartkowym orzeczeniu stwierdził, że unijne prawo dopuszcza drugie rozwiązanie. W praktyce najnowszy wyrok TSUE dla frankowiczów oznacza, że odsetki za opóźnienie mogą być naliczane dopiero od dnia, w którym bank otrzyma pismo z precyzyjnie wyliczoną kwotą roszczenia. Trybunał uznał, że bank musi mieć możliwość zapoznania się z konkretną sumą, aby ocenić, czy żądanie klienta jest zasadne i jak duże jest jego ewentualne zobowiązanie. Jednocześnie sędziowie ocenili, że wyliczenie tej kwoty nie jest dla konsumenta nadmiernym utrudnieniem. Wszystkie potrzebne dane można znaleźć w historii rachunku bankowego lub uzyskać od banku w formie specjalnego zaświadczenia.

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Jak na orzeczenie reaguje sektor bankowy?

Wyrok z zadowoleniem przyjął Związek Banków Polskich. W komentarzu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej, ZBP podkreśla, że orzeczenie Trybunału potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą stosowaną przez polskie sądy. To ważny sygnał dla całego sektora.

„TSUE uznał, że konsumentowi przysługują odsetki za opóźnienie dopiero od momentu doręczenia bankowi wezwania wskazującego konkretną kwotę dochodzonego roszczenia, na tej podstawie bank jest w stanie ustalić zakres jego potencjalnego zobowiązania i ocenić zasadność żądania” – czytamy w stanowisku Związku Banków Polskich.

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