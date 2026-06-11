Sejm przyjął ustawę o bonie senioralnym, który ma wspierać osoby 65+ w codziennym funkcjonowaniu i umożliwić im dłuższe pozostawanie w swoim środowisku.

Bon będzie dostępny dla osób po 65. roku życia, spełniających kryterium dochodowe do 3410 zł.

Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz pokryje koszty usług wsparcia, takich jak pomoc w ubieraniu, posiłkach czy utrzymaniu porządku.

Program ruszy stopniowo od 2026 roku, a na jego realizację w latach 2026-2028 przeznaczono z budżetu państwa łącznie 1 miliard złotych.

Bon senioralny przyjęty przez Sejm

W czwartek Sejm przyjął ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Przygotowane przez rząd rozwiązania są jednym z elementów realizacji zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie bonu senioralnego, który ma pomóc starszym osobom w codziennym funkcjonowaniu i umożliwić im dłuższe pozostawanie w swoim dotychczasowym środowisku.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego?

Nowe świadczenie ma być dostępne dla osób, które ukończyły 65 lat, posiadają obywatelstwo Polski lub jednego z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Warunkiem będzie również spełnienie kryterium dochodowego – średni dochód nie będzie mógł przekroczyć 3410 zł. Bon nie będzie wypłacany w formie gotówki. Zostanie przeznaczony na konkretne usługi wsparcia świadczone doraźnie przez okres do dwóch tygodni.

Jakie usługi obejmie bon senioralny?

Wsparcie ma dotyczyć przede wszystkim pomocy w codziennych czynnościach. Seniorzy będą mogli otrzymać pomoc przy ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Zakres usług obejmie również wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz działania przeciwdziałające izolacji społecznej poprzez umożliwienie kontaktu z otoczeniem.

Opieka długoterminowa i miliard złotych na program

Program będzie wdrażany stopniowo. W pierwszej kolejności obejmie gminy, które obecnie nie prowadzą publicznych usług opiekuńczych dla seniorów. Realizacja ma odbywać się w ramach trzyletnich programów rządowych prowadzonych przez samorządy.

Pierwszy program zaplanowano na lata 2026–2028. Łączne finansowanie z budżetu państwa wyniesie 1 mld zł. Na start, w 2026 roku, przewidziano 100 mln zł, następnie 400 mln zł w 2027 roku oraz 500 mln zł rok później.

Ustawa porządkuje również system opieki długoterminowej, wprowadzając jej definicję oraz określając zasady monitorowania jakości świadczonych usług. Dodatkowo Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej otrzyma zadanie koordynowania działań w tym obszarze i przygotowywania corocznych raportów dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej