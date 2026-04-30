Ceny hurtowe paliw na 30.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Sytuacja na krajowym rynku hurtowym jest dzisiaj niezwykle dynamiczna i charakteryzuje się silnym trendem wzrostowym. W czwartek, 30 kwietnia 2026 roku, obserwujemy wyraźne, ostre podwyżki u wszystkich czołowych dostawców, co winduje średnie ceny referencyjne do niepokojących poziomów. Dzisiejsze stawki netto za metr sześcienny (1000 litrów) w temperaturze referencyjnej 15 st. C prezentują się następująco:

Orlen: Pb95 – 5681 zł/m³, Pb98 – 6143 zł/m³, ON – 6470 zł/m³

Pb95 – 5681 zł/m³, Pb98 – 6143 zł/m³, ON – 6470 zł/m³ Aramco: Pb95 – 5679 zł/m³, Pb98 – 6141 zł/m³, ON – 6468 zł/m³

Pb95 – 5679 zł/m³, Pb98 – 6141 zł/m³, ON – 6468 zł/m³ BP Europa: Pb95 – 5681 zł/m³, Pb98 – 6141 zł/m³, ON – 6470 zł/m³

Jak wynika z powyższego zestawienia, różnice cenowe między kluczowymi graczami są zaledwie kosmetyczne. Mimo ogólnorynkowych wzrostów, pozycję lidera z najniższymi cenami utrzymuje dziś Aramco, oferując benzynę Pb95 i olej napędowy o symboliczne 2 złote na metrze sześciennym taniej od swoich głównych konkurentów, Orlenu i BP.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

W dzisiejszych notowaniach realizuje się na polskim rynku najczarniejszy scenariusz gwałtownych wzrostów. Obserwujemy zgodne i rzadko spotykane pod względem skali ruchy cenowe w górę u wszystkich operatorów. Orlen, Aramco oraz BP Europa podnieśli z dnia na dzień ceny hurtowe benzyny Pb95 o równe 168 zł za metr sześcienny. W praktyce rynkowej przekłada się to na skokowy wzrost kosztu litra tego paliwa o blisko 16,8 grosza. Niewiele łagodniej potraktowano odbiorców hurtowych diesla. Wszyscy trzej dostawcy podnieśli ceny oleju napędowego o 159 zł/m³ w stosunku do środy, co winduje stawkę za litr o prawie 15,9 grosza. Warto odnotować, że absolutnym rekordzistą dzisiejszych podwyżek jest jednak benzyna premium Pb98, która u każdego z dostawców podrożała aż o 177 zł na tysiącu litrów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejsze, zsynchronizowane i brutalne podwyżki w krajowych rafineriach to opóźniona reakcja na potężny wstrząs makroekonomiczny. Notowania ropy naftowej Brent kontynuują ekstremalnie dynamiczny trend, przebijając barierę 113 USD za baryłkę – mówimy o ponad 60-procentowym wzroście w ciągu ledwie trzech miesięcy. Powodem jest drastyczna eskalacja zbrojna na Bliskim Wschodzie z udziałem USA, Izraela i Iranu, w tym faktyczna blokada Cieśniny Ormuz, która odcięła miliony baryłek od światowego handlu. Dodatkowo panikę potęguje opuszczenie struktur OPEC przez Zjednoczone Emiraty Arabskie od 1 maja. Na ten fundamentalny szok podażowy nakłada się niekorzystna sytuacja walutowa – dolar drożeje, a kurs USD/PLN osiągnął pułap 3,65. Kombinacja rekordowo drogiej ropy i tracącego złotego dusi marże importerów i zmusza polskie rafinerie do radykalnych cięć strat poprzez podnoszenie cenników hurtowych.

Zmiany w hurcie z reguły przekładają się z kilkudniowym opóźnieniem na wartości prezentowane na stacjach paliw. Na chwilę obecną konsumenci są częściowo amortyzowani za sprawą państwowego pakietu Ceny Paliwa Niżej wprowadzającego maksymalne pułapy cenowe w detalu. Fundamenty rynku są jednak bezlitosne i narastająca presja kosztowa pęcznieje na zapleczu systemu paliwowego.

Dzisiejsze drastyczne skoki w cennikach hurtowych oznaczają jedno: gigantyczna presja rośnie, a brak szybkiej deeskalacji na Bliskim Wschodzie gwarantuje drastyczne uderzenie po kieszeniach kierowców natychmiast po ewentualnym wygaszeniu rządowej tarczy osłonowej.