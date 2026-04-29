Po ponad 60 latach Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC, co wchodzi w życie 1 maja.

Decyzja ta to odpowiedź na zmieniającą się geopolitykę i napięcia na rynku ropy, co pozwoli Emiratom zwiększyć wydobycie.

OPEC traci kluczowego gracza, co może zapoczątkować nową rywalizację i wpłynąć na ceny paliw.

Czy to początek końca stabilności na rynku ropy i co to oznacza dla Twojego portfela?

Jak informuje „Puls Biznesu”, ruch Emiratów to odpowiedź na zmieniającą się sytuację geopolityczną i napięcia na rynku ropy związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wyjście z OPEC oznacza jedno – koniec limitów wydobycia narzucanych przez kartel. Zjednoczone Emiraty Arabskie od lat inwestowały miliardy w rozwój infrastruktury, ale nie mogły w pełni wykorzystać swoich możliwości. Dziś sytuacja się zmienia. Obecne zdolności produkcyjne Emiratów sięgają niemal 5 mln baryłek dziennie, a ambicje są jeszcze większe.

ZEA chcą uwolnić się od ograniczeń i zwiększyć udział w globalnym rynku – wskazują analitycy rynku ropy cytowani przez „PB”.

Walka o wpływy na rynku ropy

Decyzja Emiratów może oznaczać początek nowej gry o wpływy. OPEC, który dotąd kontrolował około 40 proc. światowej produkcji ropy, traci jednego z ważniejszych graczy odpowiadającego za około 12 proc. podaży kartelu. Eksperci nie mają wątpliwości – to sygnał, że państwa Zatoki Perskiej mogą zacząć rywalizować między sobą o udział w rynku, zamiast wspólnie kontrolować ceny.

Co to oznacza dla cen paliw?

Na razie rynek reaguje umiarkowanie. Ceny ropy wzrosły, ale bez gwałtownych skoków. To dlatego, że faktyczna podaż na rynku jeszcze się nie zmieniła. Jak wskazują analitycy, w krótkim terminie liczy się to, ile ropy jest dostępne teraz, ale w dłuższej perspektywie decyzja ZEA może mieć duże znaczenie. Jeśli Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczną zwiększać wydobycie, na rynku pojawi się więcej surowca. To może ograniczyć presję na wzrost cen paliw, a w efekcie nawet doprowadzić do ich spadku.

Kolejne pęknięcie w OPEC

To nie pierwszy taki przypadek. W ostatnich latach z OPEC wychodziły już kolejne kraje – m.in. Katar, Angola czy Ekwador. Teraz dołącza do nich jeden z kluczowych producentów. Eksperci ostrzegają, że jeśli inne państwa pójdą tą samą drogą, OPEC może stracić zdolność do stabilizowania rynku ropy.

Największe pytanie brzmi dziś: czy to początek większej zmiany? Jeśli kolejne kraje zaczną zwiększać produkcję niezależnie od OPEC, rynek ropy może wejść w zupełnie nową fazę. Dla kierowców i gospodarki oznacza to jedno – większą niepewność, ale też szansę na tańszą ropę w przyszłości. Na razie jedno jest pewne: decyzja Zjednoczone Emiraty Arabskie to sygnał, że dotychczasowy porządek na rynku ropy właśnie zaczyna się zmieniać.

