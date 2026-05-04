Przemysław Czarnek z pewnością siebie o fotelu premiera

Przemysław Czarnek stawia wszystko na jedną szalę. Działacz Prawa i Sprawiedliwości unika politycznego kluczenia w dyskusji z mediami.

„Nie mam najmniejszej wątpliwości, że będę premierem”

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Dasz radę po majówce wykręcić 8/10? Pytanie 1 z 10 Sardynia to wyspa: włoska francuska hiszpańska Następne pytanie

Działacz PiS zaznacza, że finalna decyzja zależy od rezultatów głosowania, lecz deklaruje pełną gotowość do przejęcia sterów rządu.

Sojusz Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego

Obecnie na politycznej szachownicy kształtuje się nowy układ sił. Były minister edukacji liczy na przychylność Mateusza Morawieckiego, mimo wcześniejszych doniesień o zgrzytach na prawicy. Dziś retoryka uległa wyraźnej zmianie.

„Idziemy razem do przodu”

Przemysław Czarnek unika dzielenia stanowisk przed rozstrzygnięciem przy urnach. Jego nadrzędnym celem jest odsunięcie od władzy ekipy Donalda Tuska.

Przemysław Czarnek odcina się od Grzegorza Brauna

Były szef MEiN wyraźnie wyznacza linię demarkacyjną. Wyklucza jakiekolwiek współdziałanie z Grzegorzem Braunem i jego politycznymi współpracownikami. Stanowczo krytykuje skandaliczne incydenty z udziałem posła Konfederacji.

"To jest szaleństwo"

Polityk PiS nie ukrywa jednak, że zamierza walczyć o elektorat, który przesunął się na prawą stronę sceny politycznej. Zachętą ma być spokojny i racjonalny konserwatyzm.

Przemysław Czarnek planuje reformę 800 plus

Batalia wyborcza nabiera rozpędu, a na horyzoncie pojawiają się realne postulaty. Przemysław Czarnek ma wizję przebudowy sztandarowego programu 800 plus. Według jego założeń, bazowa kwota trafiałaby na pierwsze dziecko, a świadczenia na kolejne pociechy byłyby wyższe.

"To może zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci"

Jednocześnie poseł podkreśla, że to jego autorski pomysł, a nie zatwierdzony plan ugrupowania.

Przemysław Czarnek o kredytach i własnym M

Oliwy do ognia dolała wypowiedź polityka dotycząca rynku nieruchomości. Przemysław Czarnek sugeruje młodym osobom zakładanie rodzin, ale jednocześnie wskazuje na nieuchronność posiłkowania się kredytem w drodze do własnego lokum.

"Nie będzie tak, że każdy kupi mieszkanie bez kredytu"

Receptą na stabilizację, według kandydata PiS, byłoby wprowadzenie stałej stopy procentowej, co zapewniłoby kredytobiorcom finansowy spokój.

Polityk PiS zapowiada walkę z wysokimi rachunkami

W wywiadzie dla portalu Wirtualna Polska były minister stanowczo piętnuje wyśrubowane koszty energii. Jego strategia obniżenia rachunków bazuje na konwencjonalnych źródłach: węglu i gazie, a w przyszłości na energetyce jądrowej. Postuluje także wyjście z europejskiego mechanizmu ETS.

"Polacy nie mogą płacić najwyższych rachunków w Europie"

Przemysław Czarnek wzywa do zjednoczenia prawicy

Działacz Prawa i Sprawiedliwości z naciskiem akcentuje, że bez konsolidacji środowisk prawicowych sukces wyborczy jest niemożliwy. Wzywa więc do zakopania wojennych toporów i zwarcia szeregów.

Czas pokaże, czy ta strategia okaże się skuteczna. Wyścig o fotel prezydencki dopiero nabiera tempa, a wystąpienia polityka PiS z pewnością podgrzeją atmosferę.