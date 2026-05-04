Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2025. Do kiedy trzeba złożyć dokumenty do ZUS?

Zbliża się ostateczny termin na złożenie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 rok. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy muszą dopełnić tego obowiązku do 20 maja 2026 roku. Rozliczenie należy uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA lub ZUS RCA, składanych za kwiecień bieżącego roku.

Celem tego rocznego rozliczenia jest precyzyjne ustalenie należnej składki zdrowotnej, a podstawą są faktycznie osiągnięte w 2025 roku przychody lub dochody. W wyniku tych kalkulacji, ku uldze niektórych, może okazać się, że przedsiębiorca ma nadpłatę składki zdrowotnej, o której zwrot może wnioskować. Niestety, może też powstać niedopłata, którą trzeba będzie uregulować w wyznaczonym terminie.

Roczne rozliczenie w ZUS. Kto musi składać deklarację, a kto jest zwolniony?

Obowiązkowe rozliczenie roczne ZUS dotyczy szerokiej grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w 2025 roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i rozliczały się na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej), podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co ważne, formalności muszą dopełnić także osoby, które zawiesiły lub zakończyły działalność w trakcie 2025 roku, nawet jeśli ubezpieczeniu podlegały tylko przez jeden dzień. Jak wyjaśnia ZUS, osoby z zawieszoną działalnością przez cały miniony rok są zwolnione z tego obowiązku, chyba że wznowiły ją w styczniu 2026 roku i rozliczają się na zasadach ogólnych.

Sprzedaż majątku firmy a roczna składka zdrowotna. O tej nowej zasadzie musisz wiedzieć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na istotną zmianę, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Domyślnie przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie uwzględnia się już przychodów ani kosztów związanych ze sprzedażą składników majątku (np. środków trwałych). Jednak przedsiębiorcy opodatkowani według skali lub podatkiem liniowym mogą podjąć inną decyzję.

Mogą oni dobrowolnie wliczyć dochód ze sprzedaży majątku firmy do rocznej podstawy wymiaru składki, co w niektórych przypadkach może okazać się korzystne. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć stosowne oświadczenie, zaznaczając odpowiednie pole w deklaracji ZUS DRA lub raporcie ZUS RCA. Na ewentualną korektę tej decyzji przedsiębiorcy mają czas do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, a jeśli go nie składają – do 1 lipca 2026 roku.

Nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej. Jak odzyskać zwrot i do kiedy dopłacić brakującą kwotę?

Jeżeli z rocznego rozliczenia wyniknie nadpłata składki zdrowotnej, ZUS ułatwi sprawę, automatycznie przygotowując wniosek o jej zwrot (formularz RZS-R) na profilu przedsiębiorcy w portalu PUE ZUS. Wystarczy go zweryfikować, uzupełnić numer konta bankowego i wysłać elektronicznie do 1 czerwca 2026 roku, aby otrzymać pieniądze najpóźniej do 3 sierpnia. Z kolei w przypadku niedopłaty składki zdrowotnej, brakującą kwotę należy uregulować wraz ze składką za kwiecień, czyli nie później niż do 20 maja 2026 roku. To ważny sygnał dla wszystkich zapominalskich: zwrot nadpłaty jest możliwy tylko wtedy, gdy płatnik nie ma na swoim koncie w ZUS żadnych zaległości.

Podwyżka składki zdrowotnej w liczbach

25