System kaucyjny w twoim domu. Już nie trzeba wozić worów butelek do sklepów

Mateusz Kobyłka
2026-05-12 10:46

Internetowy supermarket Frisco wprowadza rewolucję w systemie kaucyjnym. Nowa usługa umożliwia wygodny zwrot butelek i puszek bezpośrednio kurierowi pod drzwiami. Opakowania można oddawać bez paragonu, a kaucja w wysokości 50 gr za sztukę wróci na konto klienta.

Koniec z noszeniem butelek. Frisco odbierze je od ciebie z domu

System kaucyjny, choć potrzebny, bywa dla wielu osób po prostu kłopotliwy. Konieczność zbierania pustych opakowań, noszenia ich do sklepu, a na miejscu stanie w kolejce do automatu, który akurat może nie działać – to wszystko skutecznie zniechęca do regularnego oddawania butelek i puszek. Internetowy supermarket Frisco postanowił rozwiązać ten problem.

Firma uruchomiła właśnie usługę, która pozwala oddać opakowania objęte kaucją bez wychodzenia z domu. Kurier, który przywozi zakupy, przy okazji odbierze od nas puste butelki i puszki.

Jak tłumaczy Grzegorz Czekalski, dyrektor finansowy i członek zarządu Frisco, pomysł zrodził się z obserwacji codziennych trudności. – System kaucyjny z założenia jest prosty, ale w praktyce użytkownicy trafiają na różne bariery - od konieczności wożenia lub noszenia opakowań do punktów stacjonarnych, po sytuacje, w których do recyklomatu jest długa kolejka, albo "chwilowo" nie działa – zauważa. Nowa usługa Frisco ma być odpowiedzią na rosnącą potrzebę wygody i rozwiązaniem problemów, z jakimi Polacy mierzą się w ramach systemu kaucyjnego.

Jak oddać butelki i puszki kurierowi Frisco?

Mechanizm jest bardzo prosty i zaprojektowany tak, by wymagał od klienta minimum wysiłku. Cały proces zamyka się w kilku krokach:

Podczas składania zamówienia w sklepie Frisco klient otrzymuje bezpłatne, specjalne worki na puste opakowania.Do worków wkłada się puste, niezgniecione butelki i puszki z czytelną etykietą. Można też użyć własnego, szczelnie zamkniętego worka.Przy okazji następnej dostawy zakupów, kurier odbiera od nas przygotowane worki. Jednorazowo można oddać maksymalnie dwa pełne worki.Co najważniejsze, usługa nie ogranicza się tylko do opakowań po produktach kupionych we Frisco. Proces zwrotu butelek jest prosty i nie wymaga posiadania paragonu – wystarczy, że opakowania są opróżnione i mają czytelną etykietę. Można więc oddać butelki i puszki dowolnych marek, także tych własnych z innych sieci handlowych.

– Z perspektywy użytkownika system kaucyjny nie kończy się na jednym sklepie - butelka nie "pamięta", gdzie została kupiona. Jeśli chcemy, żeby ludzie faktycznie oddawali butelki zwrotne, proces musi być maksymalnie prosty i pozbawiony wyjątków – podkreśla Grzegorz Czekalski.

Po tym, jak kurier odbierze worki, trafiają one do weryfikacji. Pracownicy sprawdzają liczbę i rodzaj opakowań. Kaucja w wysokości 50 groszy za każdą sztukę jest zwracana klientowi automatycznie po weryfikacji zebranych opakowań. Pieniądze wracają do klienta na dwa sposoby:

  • w formie kuponu rabatowego na kolejne zakupy we Frisco,
  • w formie przelewu bezpośrednio na konto bankowe.

Źródło: Portal Samorządowy

Kaucja za butelki