Od środy maksymalna cena benzyny Pb95 wzrośnie do 6,58 zł/l, natomiast olej napędowy stanieje do 7,54 zł/l.

Do 31 sierpnia obowiązuje obniżony VAT na paliwa (z 23% do 8%), będący częścią wznowionego pakietu "Ceny Paliwa Niżej".

Ceny maksymalne są ustalane przez Ministerstwo Energii według precyzyjnej formuły, a ich przekroczenie grozi karą do 1 miliona złotych.

Wznowienie obniżki VAT na paliwa w sierpniu będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł, a cały program CPN już blisko 5 miliardów złotych.

Nowe maksymalne ceny paliw od środy. Ile zapłacimy przy dystrybutorze?

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, od środy kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany przy dystrybutorach. Maksymalna cena za litr benzyny Pb95 wzrośnie o grosz i wyniesie 6,58 zł, podczas gdy cena oleju napędowego spadnie do 7,54 zł. Oznacza to, że za zatankowanie 50-litrowego baku popularnej „dziewięćdziesiątki piątki” zapłacimy o 50 groszy więcej. Z kolei właściciele aut z silnikiem Diesla na tej samej ilości paliwa zaoszczędzą 3,50 zł w porównaniu do cen z wtorku, kiedy to stawki wynosiły odpowiednio 6,57 zł i 7,61 zł. Bez zmian pozostaje natomiast pułap cenowy dla benzyny 98, który nadal będzie wynosił 7,40 zł za litr. Kolejne rozporządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane w środę i określi stawki obowiązujące w czwartek.

CENY PALIW NIE POWINNY ZASKAKIWAĆ?!

Pakiet CPN wraca na stacje. Jak działa rządowa tarcza?

Regulowane stawki to efekt przywróconego 17 sierpnia, choć w ograniczonym zakresie, pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Jego celem jest łagodzenie wpływu niestabilnej sytuacji na globalnych rynkach na ceny paliw na krajowych stacjach. Mechanizm ten został po raz pierwszy wprowadzony pod koniec marca jako odpowiedź rządu na gwałtownie rosnące ceny ropy, spowodowane konfliktem między USA i Izraelem a Iranem. Pierwotnie pakiet, obejmujący m.in. czasową obniżkę akcyzy, obowiązywał do końca czerwca. Obecnie jego kluczowe elementy to ustalanie ceny maksymalnej oraz obniżona stawka VAT na benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc., która ma obowiązywać do 31 sierpnia. Cena maksymalna jest wyliczana na podstawie specjalnej formuły, uwzględniającej m.in. średnią cenę hurtową, akcyzę oraz stałą marżę sprzedawcy w wysokości 0,30 zł/l. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego pułapu jest zagrożona karą do 1 mln zł. Według resortu finansów, dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł, a samo wznowienie obniżki VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia będzie kosztować budżet państwa dodatkowe 495 mln zł.

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