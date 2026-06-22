We wtorek maksymalne ceny benzyny 95 (5,98 zł/l) i 98 (6,69 zł/l) wzrosną, natomiast diesel (6,11 zł/l) będzie nieznacznie tańszy niż w poniedziałek.

Minister Energii codziennie publikuje obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw, które obowiązują od następnego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych.

Ceny maksymalne obowiązują do 30 czerwca, w związku z przedłużeniem obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa z 23% do 8%.

Nowe ceny paliw od wtorku. Benzyna w górę, diesel zaskakuje

We wtorek kierowcy tankujący benzynę zapłacą więcej niż w poniedziałek. To efekt nowego obwieszczenia w sprawie maksymalnych cen paliw, które codziennie publikuje resort energii. Zmiany nie dotkną jednak wszystkich w ten sam sposób. Posiadacze aut z silnikiem Diesla mają niewielki powód do zadowolenia.

Zgodnie z obwieszczeniem, nowe maksymalne ceny paliw oznaczają, że litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,98 zł, a benzyny 98 – 6,69 zł. W porównaniu z poniedziałkiem to podwyżki, odpowiednio o 4 i 8 groszy na litrze. W odwrotnym kierunku podążyła za to cena oleju napędowego. Maksymalna stawka za litr diesla została ustalona na 6,11 zł, czyli o grosz taniej niż dzień wcześniej.

Warto przypomnieć, że jeszcze pod koniec marca ceny były znacznie wyższe. Pierwszego dnia obowiązywania limitów, 31 marca, za litr benzyny 95 trzeba było zapłacić maksymalnie 6,16 zł, a za olej napędowy aż 7,60 zł.

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Jak ustalane są maksymalne ceny paliw przez rząd?

Codzienne wahania cen na stacjach nie są przypadkowe. Wynikają z przepisów, które zobowiązują Ministerstwo Klimatu i Środowiska do publikowania obwieszczenia z maksymalnymi stawkami. Ceny te są ogłaszane w Monitorze Polskim każdego dnia roboczego i zaczynają obowiązywać od następnego dnia. Jeśli ogłoszenie przypada przed weekendem lub świętem, ustalona stawka obowiązuje aż do najbliższego dnia roboczego.