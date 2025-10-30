Lidl oferuje szeroki wybór sprzętów kuchennych, takich jak ekspres do kawy (249 zł), wolnoobrotowa wyciskarka (229 zł z aplikacją) czy frytkownice beztłuszczowe (od 229 zł z aplikacją).

Wśród nowości znajdziemy też stylowe akcesoria, np. szklanki termiczne (19,99 zł z aplikacją) oraz czajnik szklany z regulacją temperatury (99 zł).

Dla miłośników gotowania dostępne są nowoczesne urządzenia, takie jak robot planetarny Masterpro (259 zł) oraz blender ręczny Silvercrest® (59,99 zł).

Jesienne poranki pełne aromatów

W nowej ofercie Lidla znalazł się ekspres kolbowy Silvercrest® 1100 W z pompą o ciśnieniu 15 barów, zapewniającą idealną piankę i głęboki aromat. W zestawie dostępna jest miarka, łyżeczka i spieniacz do mleka, dzięki którym przygotowanie cappuccino jak z kawiarni jest banalnie proste. Sprzęt kosztuje w promocji 249 zł, czyli 100 zł taniej, i dostępny jest również online.

W jesienne poranki nie może zabraknąć też stylowych dodatków. Szklanki termiczne Silvercrest® (2–4 szt.) utrzymują temperaturę napoju i kosztują 19,99 zł z aplikacją Lidl Plus. Dla miłośników herbaty idealnym wyborem będzie czajnik szklany z regulacją temperatury 3000 W, który można kupić za 99 zł.

Miłośnicy zdrowych śniadań docenią wolnoobrotową wyciskarkę Silvercrest® 300 W. Urządzenie kosztuje 229 zł z aplikacją Lidl Plus.

Nie zabrakło też klasyków – tostera Silvercrest® 870 W (49,99 zł) z sześcioma poziomami przyrumienienia oraz gofrownicy Silvercrest® (89,99 zł) z wymiennymi płytami do domowych gofrów. Wśród akcesoriów znalazły się patelnia aluminiowa 28 cm z pokrywką (59,99 zł), minigrill kontaktowy 1000 W (69,99 zł) i zestaw osłon na patelnie (3,99 zł).

Jesienne obiady w nowoczesnym stylu

W codziennym gotowaniu niezastąpiony będzie blender ręczny Silvercrest® 600 W z końcówkami do ubijania, siekania i mieszania. Dostępny za 59,99 zł, pozwala szybko przygotować zupy, sosy czy pasty.

Dla tych, którzy lubią nowoczesne rozwiązania, Lidl proponuje frytkownicę beztłuszczową Airfryer Silvercrest® 2150 W o pojemności 6,7 litra z sześcioma programami i zakresem temperatur od 60°C do 200°C. Urządzenie kosztuje 229 zł z aplikacją Lidl Plus. Alternatywą jest podwójna frytkownica Masterpro 2400 W (2 × 5 L), z 12 programami i dotykowym panelem LED, dostępna za 399 zł.

Dla wielbicieli wypieków Lidl przygotował robota planetarnego Masterpro 1500 W z misą 3,6 litra, dostępną za 259 zł, oraz formy do pieczenia Silvercrest® XL (24,99 zł) i silikonowe formy (9,99 zł). Alternatywnie można wybrać szklane naczynia Pyrex Daily (24,99 zł), idealne do zapiekanek czy ciast.

