Nowe dopłaty dla rolników. Nie tylko do kukurydzy i pszenicy

Będzie kolejna pomoc dla rolników. Planowany termin przyjęcia projektu to II kwartał 2023 r. A już od 14 kwietnia ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - chodzi tu o tzw. dopłaty do pszenicy i kukurydzy. Rząd chce też dopłacić rolnikom 50 lub nawet 60 tys. zł, jeśli zdecydują się na zakup nowego silosu do magazynowania zboża i roślin oleistych oraz jego wyposażenia.

Dopłaty dla rolników 2023. Do kogo trafią pieniądze?

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proponuje wprowadzenie nowych form pomocy:

* dla producentów rolnych, którzy zgłosili do Agencji do dnia 15 września 2023 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,

* dla producentów rolnych, którzy zakupili od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Finansowe wsparcie dla rybołówstwa

Pieniądze dostaną też podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, dotkniętym konsekwencjami katastrofy ekologicznej w 2022 roku na wodach rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego, jeziora Dąbie lub obiektach akwakultury funkcjonalnie powiązanych z tymi wodami.

