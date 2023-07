Wiceminister Marcin Ociepa: Proces wstępowania Ukrainy do NATO już trwa

Spór o płacę minimalną 2024. Rząd daje 700 zł podwyżki. Związkowcy: to za mało!

Wakacje za granicą tańsze niż przed rokiem? To zasługa... polskiej waluty!

Emerytura "Mama 4 plus". ZUS wypłacił prawie 2 mld zł

"Mamy lub ojcowie, którzy zrezygnowali z pracy lub jej nie podjęli, aby wychowywać przynajmniej czworo dzieci i tym samym nie wypracowali choćby minimalnej emerytury, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Jest nim rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem Mama 4 plus" – wskazała w wypowiedzi dla PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. "Kwota wypłaconych rodzicielskich świadczeń uzupełniających od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. wyniosła ponad 1 mld 964 mln zł. Wydano ponad 73 tys. decyzji przyznających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Obecnie liczba osób je pobierających wynosi blisko 60 tys. " – dodała.

Program jest dla kobiet po 60. roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci. Po spełnieniu określonych warunków o świadczenie mogą również ubiegać się mężczyźni. Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba spełnić kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega. Świadczenie przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS lub w KRUS.

Jeśli wniosek składamy w ZUS (formularz ERSU), to do niego należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka (jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego), akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, ile gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 2023 r. – 1588,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1000 zł, to zostanie ono uzupełnione o 588,44 zł, tj. do 1588,44 zł.

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.