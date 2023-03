i Autor: pixabay

Mama 4 plus

Wyższa emerytura dla matek. Komu przysługuje świadczenie? Ile można dostać?

Program "Mama 4 plus" zapewnia środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. W jakiej wysokości wypłacana jest emerytura matczyna i kto może ją dostać?