14. emerytura na stałe! Nowy termin wypłat "czternastek" zaskoczy seniorów! [TABELA]

14. emerytura. Termin wypłaty pozostanie zagadką

Jak ustalił Fakt, Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny, zapowiedziała, że w przypisach znajdzie się zaskakujący zapis dotyczący terminu wypłat.

– To minister do spraw zabezpieczenia społecznego ma w rozporządzeniu co roku wskazywać datę wypłaty czternastego świadczenia - poinformowała Maląg. – Tego rodzaju zapis pozwoli wypłacać świadczenie w najbardziej odpowiednim momencie. Bo przypomnijmy, że czternasta emerytura trafia do osób, które mają najniższe świadczenia – dodała minister Maląg.

Jak informuje dziennik, to oznacza, że nie będzie jednego sztywnego terminu wypłaty czternastek wpisanego do ustawy i to minister ma decydować, kiedy pieniądze popłyną do seniorów.

Dalej dziennik, cytuje eksperta, który uważa, że – emeryci, którzy z czternastek finansują większe wydatki np. zakup lodówki czy rehabilitację, teraz nie będą wiedzieli, kiedy dostaną pieniądze – mówi na łamach dziennika dr Tomasz Lasocki, ekspert z Wydziału Prawa i Administracji UW. Jego zdaniem to uzależni wypłaty czternastek od decyzji politycznej.

Źródło:Money.pl