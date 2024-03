Nowe emerytury dla ponad 3 mln Polaków. Reszta nie skorzysta

"322 tys. podmiotów umożliwia swoim pracownikom udział w pracowniczych planach kapitałowych. Z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało już 3,44 mln osób" - czytamy w biuletynie miesięcznym.

Jednocześnie liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 4,03 mln, wskazano także. Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,43%, przy czym największa jest w firmach zatrudniających ponad 250 osób (72,9%). Nadal prym wiedzie sektor prywatny, z partycypacją 53,13%, podał PFR Portal PPK.

"Na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 6 849 zł do 8 816 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 125% do 161% zysku" - czytamy dalej w biuletynie (jest to wartość aktywów PPK bez wpłat pracownika podzielona przez wpłaty do PPK od pracownika w wysokości 2%).

Średni wiek osób oszczędzających w PPK to bez zmian 39 lat. Największa partycypacja występuje w województwie mazowieckim, gdzie przekroczyła 64,3%. Kolejne województwa to dolnośląskie (50,1%), wielkopolskie (48,5%) oraz małopolskie (46,2%). Najsłabiej w tym zestawieniu plasuje się województwo świętokrzyskie (26%), podano też w materiale.

