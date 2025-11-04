Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje waloryzację emerytur o 4,88%, co będzie kosztować państwo 33 mld zł, a ostateczna kwota zostanie potwierdzona w lutym 2026.

Minimalna emerytura wzrośnie o około 83,44 zł netto, a dla świadczeń 2500 zł brutto podwyżka wyniesie około 96 zł netto, jednak część seniorów może odczuć mniejszy wzrost netto z powodu progu podatkowego.

Planowany wzrost o 4,88% to najniższa waloryzacja od pięciu lat, co eksperci interpretują jako pozytywny sygnał spadającej inflacji.

Waloryzacja emerytur 2026 – co zakłada projekt budżetu

Projekt budżetu, który rząd przyjął 26 września 2025 roku, przewiduje wzrost świadczeń emerytalnych o 4,88 proc.. Realizacja tej podwyżki będzie kosztować budżet państwa 33 miliardy złotych. Ostateczna wysokość waloryzacji zostanie ogłoszona w lutym 2026 roku, kiedy znane będą pełne dane o inflacji za 2025 rok.

Oskar Sobolewski, ekspert ds. emerytur i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, zaznacza, że:

„Finalnie waloryzacja będzie zbliżona do prognozowanego poziomu. Ostatecznie może wynosić trochę mniej lub trochę więcej, ale utrzyma się w okolicach 4,90 proc.”

Ile wzrosną emerytury brutto i netto

Zakładając wskaźnik 4,88 proc., minimalna emerytura zwiększy się o 91,69 zł brutto, co da 83,44 zł netto więcej co miesiąc. Podobne wartości obejmą także trzynaste i czternaste świadczenia dla osób z dochodem do 2900 zł brutto.

Dla emerytur w wysokości 2500 zł brutto, podwyżka wyniesie 122 zł brutto (czyli ok. 96 zł netto). Jak wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w InFakt.pl, cytowany przez wp.pl, oznacza to, że część świadczeniobiorców przekroczy próg podatkowy i zacznie odprowadzać podatek:

„Przy waloryzacji 4,88 proc. emerytura w wysokości 2500 zł brutto wzrośnie o 122 zł brutto, co da około 96 zł więcej ‘na rękę’. Oznacza to, że od przyszłego roku takie świadczenie zostanie już objęte podatkiem – potrącenie wyniesie około 15 zł.”

Ekspert dodaje również, że osoby z emeryturą 2384 zł brutto zyskają nieco mniej brutto, ale więcej netto, ponieważ nie przekroczą progu opodatkowania:

Waloryzacja najniższa od pięciu lat

Planowany wzrost o 4,88 proc. będzie najniższą waloryzacją od pięciu lat. Dla porównania – w 2023 roku wynosiła ona 14,8 proc., a w 2024 roku – 12,12 proc.. Obecny poziom przypomina raczej okres sprzed pandemii, gdy waloryzacja sięgała zaledwie 2–3 proc. Sobolewski podkreśla, że:

„Nie można powiedzieć, że waloryzacja w 2026 r. będzie bardzo niska. Niska waloryzacja jest paradoksalnie pozytywnym sygnałem dla emerytów, ponieważ oznacza, że inflacja spada.”

Dane GUS pokazują, że inflacja obniżyła się z 5 proc. na początku roku do 2,9 proc. jesienią.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025