Nowe listy z ZUS do emerytów i rencistów szokują. Mowa w nim o “szerokim wsparciu ze strony państwa”

"Przy okazji powiadamiania 6 mln emerytów o waloryzacji ich świadczeń p. premier Morawiecki i p. minister Maląg i p. prezes ZUS-u Uścińska włożyli każdemu do koperty także przedwyborczą ulotkę. Głównym jej celem jest pokazanie, jak źle było emerytom za Tuska, a jak dobrze jest teraz. Manipulacja gwarantowana" - czytamy we wpisie senatora Koalicji Obywatelskiej Marka Borowskiego na Twitterze.

Do treści pisma ZUS dotarł dziennik "Fakt". "Rok 2023 jest kolejnym, w którym emeryci i renciści mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony państwa. Czasy są trudne, a seniorzy to grupa, która wymaga szczególnego wsparcia i opieki w takim okresie" - ma wskazywać ZUS w piśmie. W tekście ma być również mowa o wysokiej waloryzacji świadczeń, wypłacie trzynastych i czternastych emerytur, a także o wzroście kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz PIT-0 dla seniora.

Do treści pisma dotarła również redakcja konkret24.pl. Ma ono formę listu skierowanego do emerytów i rencistów. ZUS pisze o "szerokim wsparciu ze strony państwa" i podnoszeniu świadczeń "o wiele szybciej, niż było to poprzednio". Porównuje kwoty z okresu rządów PO-PSL i obecnych.

