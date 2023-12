Wigilia 2023 niedzielą niehandlową!

Zmiana przepisów w sprawie niedziel handlowych jest autorstwa posłów Polski 2050-TD. Co się zmienia? „Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia” – wynika z noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Nowela proponuje „jednoznaczne przesądzenie, że Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia, będzie dniem objętym zakazem handlu”. Zatem zmiany wchodzą do kalendarza niedziel handlowych na dobre. Teraz nie będzie już żadnych wątpliwości w sytuacji, kiedy to Wigilia Bożego Narodzenia przypadnie w niedzielę tak jak to ma miejsce w 2023 roku.

Z pewnością do dobra wiadomość dla konsumentów, bo będą mieli więcej czasu na weekendowe świąteczne zakupy, ale dla sieci handlowych taka wiadomość może być wielkim utrudnieniem, bo wiąże się z nagłą zmianą grafików. Dla przypomnienia - niedziela 24 grudnia 2023 (Wigilia) będzie dniem z zakazem handlu, a 10 grudnia zrobimy zakupy w ramach "zastępczej" niedzieli handlowej.

Kiedy niedziele handlowe w grudniu 2023?

Zgodnie z uchwalonymi przepisami w grudniu 2023 zakupy zrobimy w pełnym wymiarze godzin otwarcia sklepów w dwie niedziele handlowe i będą to:

10 grudnia

17 grudnia

W pozostałe grudniowe niedziele - włącznie z tą wypadającą w Wigilię, 24 grudnia - sklepy będą zamknięte.

