Od czwartku 29 stycznia, wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające surowsze kary za nielegalne wyścigi, brawurową jazdę i inne niebezpieczne zachowania na drodze.

Kierowcy łamiący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mogą stracić auto i otrzymać dożywotni zakaz prowadzenia, a konfiskata pojazdów rozszerzy się na nietrzeźwych kierowców.

Od końca marca driftowanie będzie karane grzywną od 1500 zł, a za tamowanie ruchu przewidziano wyższe kary finansowe i nawiązki.

Nowe prawo wymaga zgłaszania spotkań motoryzacyjnych powyżej 10 pojazdów i przewiduje kary do 10 lat więzienia za śmiertelne wypadki podczas nielegalnych wyścigów.

Zmiany przepisów drogowych i nowe przestępstwa

Od czwartku wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe rodzaje czynów zabronionych w ruchu drogowym. Jak poinformował wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, nowe regulacje obejmują m.in. nielegalne wyścigi, rajdy oraz inne zorganizowane, niebezpieczne imprezy motoryzacyjne.

– „Od czwartku zaczną obowiązywać przepisy o nowych typach przestępstw - to nielegalne wyścigi, czy brawurowa jazda” – przekazał Arkadiusz Myrcha. W jego ocenie najdalej idące zmiany dotyczą kierowców ignorujących sądowe zakazy.

Zakaz prowadzenia pojazdów i konfiskata auta

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaostrza sankcje wobec recydywistów. Szczególnie surowo karane będzie prowadzenie samochodu mimo obowiązującego zakazu.

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie mogło skutkować dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz konfiskatą pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. Rozszerzono także stosowanie przepadku aut wobec nietrzeźwych kierowców.

Drift, tamowanie ruchu i kary finansowe

Pod koniec marca wejdą w życie przepisy penalizujące driftowanie, czyli celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg. Za takie wykroczenie grozić będzie grzywna nie mniejsza niż 1500 zł, a w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa – minimum 2500 zł.

Za tamowanie ruchu drogowego przewidziano wyższe grzywny, a sąd będzie mógł orzec dodatkową nawiązkę do 1500 zł.

Spotkania motoryzacyjne pod nadzorem

Nowe prawo wprowadza także obowiązek zgłaszania spotkań motoryzacyjnych liczących co najmniej 10 pojazdów. Wiceszef MS podkreślił, że chodzi wyłącznie o wydarzenia zorganizowane.

– „Nie każde przypadkowe spotkanie (…) jest jednocześnie zgromadzeniem” – zaznaczył Arkadiusz Myrcha, dodając, że celem jest zapewnienie policji wiedzy o planowanych wydarzeniach.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego priorytetem

Zmiany mają wyeliminować kierowców wielokrotnie łamiących prawo oraz wywołać efekt odstraszający. Nowe przepisy przewidują także kary od roku do 10 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w określonych okolicznościach, m.in. podczas nielegalnych wyścigów, oraz od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za rażące narażenie życia innych uczestników ruchu.

