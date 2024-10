Nowe promocje w Lidlu. Giga oferta dla majsterkowiczów

Promocja w Lidlu. Narzędzia do każdego warsztatu

Promocje na narzędzia Parkside rozpoczną się od czwartku 31 października. Wyrzynarkę 800 W, którą będzie można kupić w Lidlu 23 proc. taniej za 99,99 zł/zestaw. Wyposażona w diodę LED, która oświetli linię cięcia, oraz akcesoria takie jak brzeszczot do drewna, ogranicznik i złączka układu odsysania, wyrzynarka świetnie nada się do różnego rodzaju prac stolarskich. Dla tych, którzy chcą wprowadzić więcej precyzji do swojej pracy, świetnym wyborem będzie laser krzyżowy, teraz 20 proc. taniej za 79,99 zł/zestaw. Z kolei akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V w promocji dostępna będzie 100 zł taniej w cenie 179,00 zł/zestaw z pełnym wyposażeniem – bitami, wiertłami oraz wygodną walizką.

Szlifierki i nitownice w Lidlu

Majsterkowicze z pewnością docenią szlifierkę do pracy na mokro i sucho (199,00 zł/zestaw), która umożliwia obróbkę metalu oraz ostrzenie narzędzi, urządzeń tnących czy ostrzy. Jeśli projekt wymaga mocowania materiałów, akumulatorowy zszywacz 4 V będzie idealnym wyborem, a dostępny będzie w supercenie 59,99 zł/zestaw. A co z bardziej wymagającymi połączeniami? Do tego sprawdzi się nitownica z zestawem 110 nitów dostępna od 31 października 4o proc. taniej za 29,99 zł/zestaw, która idealnie nada się przy mocowaniu elementów metalowych. Jesienne porządki i naprawy mogą być również bardziej dokładne dzięki akumulatorowej multiszlifierce 12 V, teraz 20 zł tańszej za 79,99 zł/zestaw.

Akcesoria dla każdego majsterkowicza w Lidlu

Parkside oferuje również gamę innych drobnych akcesoriów, które przydadzą się podczas majsterkowania. Zestaw pilników, 6 elementów dostępny będzie 50 proc. taniej za 14,99 zł/zestaw, a dla fanów precyzyjnych prac niezbędne będą okulary z oświetleniem i lupą za 39,99 zł/szt., które pomogą przy detalicznych zadaniach dzięki wymiennym soczewkom i oświetleniu LED.

W promocji pojawiają się także akcesoria warsztatowe, m.in. gratownik ręczny, ostrza do gratownika oraz przecinak do nakrętek, dostępne za 17,99 zł/szt. Dodatkowo od 31 października na lidlowych półkach będzie można znaleźć akcesoria do cięcia (12,99 zł/szt.), z między których będzie można wybrać piłę kabłąkową, zestaw brzeszczotów czy piłę ręczną oraz narzędzia warsztatowe (12,99 zł/szt.), takie jak obcinaczki boczne, klucz francuski czy dziurkacz, które zapewnią wsparcie przy różnorodnych projektach.

