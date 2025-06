Gigantyczne dopłaty do lotów czarterowych z Zielonej Góry. Na co idą pieniądze podatników?

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego hojnie dotuje loty czarterowe z Zielonej Góry, argumentując to promocją regionu. W ostatnim czasie podjęto decyzje o wsparciu finansowym kilku wakacyjnych kierunków. Oprócz ogłoszonych wcześniej dopłat do lotów do Albanii (740 tys. zł brutto), Tunezji (1,5 mln zł brutto) i Turcji (701 tys. zł brutto), samorząd zdecydował się również na dopłacanie do lotów do Marsa Alam w Egipcie. Wcześniej w tym roku informowaliśmy o dopłatach do lotów z Warszawy, które w 2025 roku pochłoną aż 14,3 miliona złotych brutto.

Marsa Alam na koszt podatnika? Ujawniamy szczegóły kontrowersyjnej dopłaty

Lubuski samorząd przeznaczył aż 5 milionów złotych brutto na "promocję regionu" poprzez loty wakacyjne do Marsa Alam. W przetargu wystartowało tylko jedno biuro podróży – Coral Travel, które jako jedyny touroperator oferuje wczasy w tym egipskim kurorcie z wylotem z Zielonej Góry-Babimost. Ostatecznie, umowa z Coral Travel opiewa na kwotę 4 704 705 złotych brutto.

W ramach umowy ma zostać zrealizowanych 30 rotacji, czyli 60 lotów (tam i z powrotem). Oznacza to, że z samorządową dopłatą do Marsa Alam będzie mogło polecieć maksymalnie 5 670 osób. Z prostego wyliczenia wynika, że dopłata do jednej rotacji wyniesie 156 823 złote i 50 groszy, a dopłata do podróży jednego klienta to 829,75 złotych brutto. Warto dodać, że trwa jeszcze postępowanie na "promocję regionu" w Egipcie poprzez dopłaty do lotów do Hurghady.

Kontrowersje wokół dopłat do lotów. Czy to efektywna promocja Lubuskiego?

Dopłaty do lotów czarterowych z Zielonej Góry budzą kontrowersje i pytania o efektywność takiego sposobu promocji regionu. Krytycy wskazują, że znaczną część korzyści z takiego rozwiązania czerpią biura podróży, a nie sam region Lubuski. Pojawiają się głosy, że znacznie lepiej byłoby zainwestować te środki w promocję walorów turystycznych regionu, rozwój infrastruktury turystycznej lub wsparcie lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej.

Czy dopłacanie do wakacji w Egipcie jest najlepszym sposobem na przyciągnięcie turystów do Lubuskiego? To pytanie pozostaje otwarte i wymaga szerszej debaty.

Kongres Rynku Lotniczego – okazja do debaty o przyszłości lotnisk regionalnych

Temat dopłat do lotów z lotnisk regionalnych, takich jak Zielona Góra, z pewnością pojawi się podczas Kongresu Rynku Lotniczego, który odbędzie się 11 września 2025 roku w Warszawie. W agendzie Kongresu znajdą się między innymi rola lotnisk w zapewnieniu odporności państwa i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw (cargo), inwestycje podwójnego zastosowania i współpraca cywilno-wojskowa, zmiany struktury siatki połączeń lotniczych i nowe trendy w turystyce, technologie rozwijającym handel na lotniskach oraz hotele, parkingi i inne źródła przychodów pozalotniczych czy personel naziemny i szerzej kadry w lotnictwie. To doskonała okazja do wymiany poglądów i poszukiwania efektywnych rozwiązań dla rozwoju lotnisk regionalnych w Polsce.