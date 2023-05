Nowe przywileje dla rodziców dzieci do lat 8! Co ci się należy?

Ekstra 240 zł do Twojej emerytury! Dopłata roczna w PPK w 2023 roku. Kto ją otrzyma?

Sklepy szukają chętnych do pracy w kurortach. Ile płacą?

Pytają o to w sklepach. Po co kasjerowi nasz kod pocztowy?

Nieodebrane świadczenie z ZUS! Uwaga na fałszywe wiadomości! To oszuści

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do lat 8 stanowi nowość w Kodeksie Pracy. Oznacza ona możliwość dostosowania przez pracownika jego organizacji pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych rozkładów czasu pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Co konkretnie przysługuje rodzicom dzieci do lat 8?

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Elastyczna organizacja pracy dla rodziców

Pracownicy wychowujący dzieci w określonym wieku mogą złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku, gdy taki przywilej przysługuje obojgu rodziców muszą oni podjąć decyzję, kto z niego skorzysta. "Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy" - wyjaśnia portal Bankier.pl.

Kodeks Pracy. Jakie przywileje przysługują rodzicom dzieci do lat 8?

Jak przytacza portal Bankier.pl, poza elastyczną organizacją pracy, rodzicom przysługują następujące udogodnienia:

system przerywanego czasu pracy - system, w którym w ustalonym harmonogramie pracy, przewiduje się więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby. Przerwa ta może trwać do 5 godzin. Nie jest ona wliczana do czasu pracy. Pracownik zachowuje wynagrodzenie adekwatne do wynagrodzenia za czas przestoju

- system, w którym w ustalonym harmonogramie pracy, przewiduje się więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby. Przerwa ta może trwać do 5 godzin. Nie jest ona wliczana do czasu pracy. Pracownik zachowuje wynagrodzenie adekwatne do wynagrodzenia za czas przestoju system skróconego tygodnia pracy - pracownik może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy jednoczesnym zwiększeniu normy dobowej czasu pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca

pracownik może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy jednoczesnym zwiększeniu normy dobowej czasu pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca system pracy weekendowej - pracownik pracuje wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Możliwe wydłużenie dnia pracy do 12 godzin

- pracownik pracuje wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Możliwe wydłużenie dnia pracy do 12 godzin ruchomy czas pracy - pracownik może rozpoczynać pracę o różnych godzinach (w ustalonym z pracodawcą przedziale godzinowym)

pracownik może rozpoczynać pracę o różnych godzinach (w ustalonym z pracodawcą przedziale godzinowym) indywidualny rozkład czasu pracy - pracownik wykonywać pracę w sposób ustalony indywidualnie z pracodawcą, w ramach swojego systemu czasu pracy

- pracownik wykonywać pracę w sposób ustalony indywidualnie z pracodawcą, w ramach swojego systemu czasu pracy obniżony system czasu pracy - system czasu pracy ustalony z pracodawcą polegający na zmniejszeniu etatu

Sonda Praca zdalna - jesteś za czy przeciw? Pracownicy powinni pracować z siedziby firmy Praca zdalna pomaga w odnalezieniu balansu między życiem prywatnym, a zawodowym