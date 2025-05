Waloryzacja dodatków do emerytur

Gdyby nowa waloryzacja rent i emerytur była wyliczana dziś, to wyniosłaby 5,26 proc. To nieco mniej niż jeszcze miesiąc temu! Jak to możliwe? Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę takie dane z GUS jak wzrost płac i inflacja. I GUS właśnie podał najnowsze dane dotyczące średniej krajowej płacy. W kwietniu 2025 średnie krajowe wynagrodzenie doszło do kwoty 9045,11 zł i jest wyższe o 9,3 proc. niż rok temu. Przy uwzględnieniu parametrów podanych przez GUS, które są niezbędne do wyliczenia wskaźnika waloryzacji, można uzyskać wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów na poziomie 5,26 proc. Oznacza to, że właśnie o tyle mogłyby wzrosnąć emerytury, ale i dodatki do nich.

Przy uwzględnieniu waloryzacji świadczeń dla seniorów na takim właśnie poziomie 5,26 proc. najbardziej mógłby wzrosnąć dodatek do renty inwalidy wojennego, który to obecnie obowiązującej od 1 marca 2025 roku kwoty 1333,24 zł wzrósłby do kwoty do 1403,35 zł. Najmniej mogłoby wzrosnąć świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku mamy widełki wzrostu od 0,92 zł do 18,31 zł. Większość dodatków do emerytur od marca 2025 wynosi 366,53 zł. Takiej wysokości są m.in. takie dodatki jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie. I przy waloryzacji na poziomie 5,26 proc. wrosłyby one o kwotę 18,31 zł miesięcznie. Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII prezentowanej w górnej części artykułu.

Kluczowe tutaj są inflacja i wzrost płac. Im podwyżki cen są wyższe i im marniejsze wzrosty płac, tym szanse na wysoką podwyżkę emerytur i rent rosną.