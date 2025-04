ZUS przypomina: Masz czas do 30 kwietnia na wniosek o 800 plus!

Od wtorku 1 kwietnia 2025, aż do 31 marca 2026 r., w życie wchodzą nowe stawki jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Zmiany te, ogłoszone przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, mają na celu dostosowanie wysokości świadczeń do aktualnej sytuacji ekonomicznej i zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom poszkodowanym.

Nowe kwoty odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu

Zgodnie z obwieszczeniem ministry, kwoty jednorazowych odszkodowań będą uzależnione od stopnia uszczerbku na zdrowiu, będącego konsekwencją wypadku lub choroby zawodowej. Podstawowa stawka wynosi 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Taka sama kwota przysługuje również za każdy procent zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych.

Odszkodowania w przypadku niezdolności do pracy

Osoby, które na skutek wypadku lub choroby zawodowej zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i wymagają stałej opieki (niezdolność do samodzielnej egzystencji), otrzymają jednorazowe odszkodowanie w wysokości 28 tys. 636 zł. Identyczna kwota przysługuje w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia rencisty, skutkującego orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenia dla rodziny w razie śmierci ubezpieczonego

W przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty, jednorazowe odszkodowanie przysługuje również członkom rodziny. Uprawnieni małżonkowie lub dzieci zmarłego otrzymają 147 tys. 271 zł. Jeżeli do odszkodowania uprawnieni są jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci, kwota ta nie ulega zmianie, jednak na każde dziecko przysługuje dodatkowe zwiększenie odszkodowania o 28 tys. 636 zł. W sytuacji, gdy uprawnionymi do odszkodowania są wyłącznie członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, każdy z nich otrzyma 73 tys. 635 zł. Na drugiego i każdego następnego uprawnionego przysługuje zwiększenie odszkodowania o 28 636 zł.

Szczegółowe kwoty odszkodowań

Poniżej przedstawiono szczegółowe kwoty jednorazowych odszkodowań, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2025:

1636 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

1636 zł – za każdy procent zwiększenia uszczerbku na zdrowiu o co najmniej 10 punktów procentowych.

28 tys. 636 zł – dla osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

28 tys. 636 zł – w przypadku pogorszenia stanu zdrowia rencisty, skutkującego orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

28 tys. 636 zł – dla każdego uprawnionego członka rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, obok małżonka lub dzieci.

147 tys. 271 zł – dla uprawnionego małżonka lub dziecka zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

147 tys. 271 zł – w przypadku uprawnionych jednocześnie małżonka i jednego lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

28 tys. 636 zł – zwiększenie odszkodowania na każde dziecko, gdy uprawnieni są jednocześnie małżonek i dzieci.

28 tys. 636 zł – zwiększenie odszkodowania na drugie i każde następne dziecko, gdy uprawnione są jednocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

73 tys. 635 zł – dla uprawnionego członka rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty innego niż małżonek lub dziecko.

28 636 zł – zwiększenie odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego, gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci.

Wprowadzone zmiany w stawkach jednorazowych odszkodowań z ZUS za wypadki przy pracy i choroby zawodowe mają na celu zapewnienie adekwatnego wsparcia finansowego osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom. Nowe kwoty będą obowiązywać od wtorku do 31 marca 2026 r., a ich wysokość zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz sytuacji rodzinnej osoby uprawnionej do świadczenia. Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, aby w razie potrzeby móc skorzystać z przysługujących praw.

