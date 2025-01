Nowe wnioski na 800 plus. Kiedy trzeba złożyć, by nie stracić pieniędzy?

Dodatkowe pieniądze dla Polaków

Jak bumerang wraca temat bezwarunkowego dochodu. To świadczenie, które mógłby otrzymać każdy, niezależnie od dochodu. Obecnie mówi się o kwocie rzędu 1700 zł miesięcznie. Świadczenie dochód bezwarunkowy miał obowiązywać jeszcze przed pandemią, jednak trzeba było zweryfikować szybko plany. Czy teraz jest szansa na przywrócenie tego projektu? W Polsce pomysł najgłośniej propaguje dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Wydał on nawet książkę "Bezwarunkowy dochód podstawowy - Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku", w której przedstawia tę koncepcję, jej odmiany i za oraz przeciw wprowadzeniu świadczenia.

Jak już nadmieniliśmy, ten pomysł miał już być realizowany. Na starcie miał to być pewnego rodzaju test przeprowadzony w jednym z województw. Początkowo wytypowano do tego województwo warmińsko-mazurskie. Pewna grupa miała otrzymywać po prostu od państwa 1300 zł (teraz ze względu na inflację kwota ta wzrasta do 1700 zł). Taką extra gotówkę zamierzano przyznawać przez dwa lata. Taka forma wsparcia ma pomóc ludziom np. wyjść z zadłużenia, aktywizować na rynku pracy, pomóc w edukacji dorosłych itp. W Polsce projekt miał być finansowany ze środków unijnych. Czy ma szanse na realizację? Teoretycznie teraz pieniądze na ten cel mogłyby pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Niewykluczone jednak, że jego wdrożenie w skali całego kraju wiązałoby się z likwidacją np. 800 plus na dziecko.

W tych krajach dali pieniądze

Wiadomo, że podobne działania podejmowano już w innych krajach. Na przykład w Finlandii 2 tys. osób dostawało 560 euro miesięcznie. W Wielkiej Brytanii wybrana grupa dostaje 1600 funtów miesięcznie. Testy przeprowadzono też w Kanadzie, ale zdecydowano o ich przerwaniu. Dlaczego w Kanadzie projekt totalnie nie wypalił? Jako powód jego zaprzestania podano brak poprawy warunków życia najbiedniejszych.