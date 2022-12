Prezes URE zatwierdził stawki na prąd!

To już pewne, prezes URE Rafał Gawin zatwierdził nowe taryfy na prąd. Jak wynika z ustawy o maksymalnych cenach energii elektrycznej obowiązującej od 4 listopada 2022 roku ceny prądu będą w 2023 roku zwiększone o przywróconą akcyzę (5 zł/MWh) i podatek VAT (powrót do 23 proc. z 5 proc.). Jak podaje URE, w nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Co więcej, za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do konkretnych limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

URE podał procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie:

ENEA Operator/ENEA (wzrost o 60 proc., na rachunku miesięcznym więcej o 84,60 zł)

ENERGA Operator/ ENERGA Obrót (wzrost o 56,7 proc., na rachunku miesięcznym więcej o 88,30 zł)

PGE Dystrybucja/PGE Obrót (wzrost 60,5-61 proc., na rachunku miesięcznym więcej o 90,80 zł)

Tauron Dystrybucja/Tauron Sprzedaż/Tauron Sprzedaż GZE (wzrost 59-61 proc., na rachunku miesięcznym więcej o 83,10-85,40 zł)

60 proc. ⬆️Wiadomo już o ile wzrosną rachunki za prąd od 2023 roku - jest decyzja ⁦@UREgovPL⁩ pic.twitter.com/CMTeHhRVdc— Paweł Czuryło (@czuryloPL) December 17, 2022

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.