Wypłaty emerytur

Nowe terminy wypłat i wyższe kwoty emerytur z ZUS. Kiedy pieniądze dotrą we wrześniu?

Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mają stałe terminy wypłacania pieniędzy, zwykle jest to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Jeśli jednak w wyznaczone dni wypadają dni wolne (święta, czy weekend) pieniądze są wypłacane w innym terminie. Jedno przesunięcie będzie również we wrześniu. Co więcej, spora część seniorów zobaczy na swoim koncie wyższe kwoty ze względu na wypłaty 14. emerytury.