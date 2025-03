Nowe zasady programu „Czyste powietrze”. Co się zmieni?

Zmiany w "Czystym powietrzu". Program startuje ponownie od końcówki marca

Jak mówił wiceminister resortu klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" do tej pory niektórzy wykorzystywali dziury w programie "Czyste powietrze", więc program wstrzymano w celu ochrony beneficjenta.

Jedna ze zmian, która obowiązuje od stycznia dotyczy możliwości otrzymania wsparcia tylko na pompy ciepła, które przeszły badania w akredytowanych europejskich laboratoriach. Nie będą akceptowane zaś znaki jakości HP Keymark, Eurovent i EHPA Q.

W "Czystym powietrzu" w 2025 roku nie będzie również dofinansowania pieców gazowych, te będzie można dostać jedynie na odnawialne źródła energii (OZE) jak pompy ciepła, fotowoltaika i kotły na biomasę. Osoby, które kupiły kotły gazowe ale przez wstrzymanie programu od 28 listopada nie mogły złożyć wniosku o dofinansowanie będą mogły dostać dopłaty w ramach okresu przejściowego.

Dopłaty będzie można dostać jedynie do nieruchomości, którą posiadamy przynajmniej trzy lata przed złożeniem wniosku (z wyjątkiem sytuacji otrzymania nieruchomości ze spadku). Do najwyższego dofinansowania, budynek musi mieć zapotrzebowanie na energię powyżej 150 kWh na metr kwadratowy rocznie, zaś do standardowego 120 kWh na metr kwadratowy.

Nie trzeba będzie również robić audytu energetycznego, wymagane prace termomodernizacyjne ocenią uprawnieni specjaliści np. wykonawca. Inwestor-beneficjent ma zyskać także większy zakres prac modernizacyjnych do wykonania.

Po zmianach zaliczki będą trafiać bezpośrednio do beneficjentów, a prefinansowanie zmniejszy się z 50 proc. do 20 proc. Podniesione mają zostać także progi dochodowe - przy 50 proc. kosztów inwestycji to 150 tys. zł rocznie, a 70 proc. kosztów dla gospodarstw wieloosobowych, których dochód na osobę nie przekracza 2250 zł, oraz jednoosobowych z dochodem do 3150 zł. Wyższe wsparcie ma dotyczyć też osób niepełnosprawnych. Będzie także trzeci, najwyższy poziom finansowania wysokości 100 proc. kosztów dla gospodarstw domowych, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1170 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1640 zł w jednoosobowym.

Program "Czyste powietrze" zostanie wznowiony 31 marca.

Resort zapowiada, że z czasem wprowadzane będą kolejne zmiany w "Czystym powietrzu"

- W przyszłości musimy zastanowić się nad tym, jak jeszcze lepiej chronić beneficjenta i polski rynek. Kolejne zmiany nie będą wprowadzane 31 marca, gdy ruszy program "Czyste Powietrze" w nowej odsłonie, ale zostaną one wtedy zapowiedziane - mówił w rozmowie z DGP wiceminister Bolesta.

Przedstawiciel resortu wyjaśnił, że celem zmian jest zapewnienie konsumentom produktów wysokiej jakości, aby "nie płacić polskich pieniędzy za technologię, która jest wątpliwej jakości i w dodatku produkcja urządzeń nie dokłada się do wzrostu w naszym państwie".

