Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla służb mundurowych i ich najbliższych. Inicjatywa, pod którą podpisali się posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy, ma na celu wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej. Jak twierdzą autorzy, to wyraz solidarności z osobami dbającymi o bezpieczeństwo państwa i forma wsparcia dla ich rodzin, które na co dzień ponoszą trudy związane ze służbą.

Kto dostanie Kartę Rodziny Mundurowej?

Projekt precyzyjnie określa grupę beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o kartę. Według szacunków, program może objąć nawet 1,27 miliona osób. Prawo do posiadania Karty Rodziny Mundurowej ma przysługiwać szerokiej grupie żołnierzy, funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, weteranom, a także ich rodzinom.

Lista uprawnionych obejmuje:

żołnierzy zawodowych (z wyłączeniem tych w trakcie kształcenia), żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy;

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa;

osoby ze statusem weterana lub weterana poszkodowanego;

małżonków oraz dzieci (do 18. roku życia lub 25., jeśli się uczą) pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób;

emerytów i rencistów wojskowych oraz policyjnych, a także członków ich rodzin.

Co istotne, uprawnienia z nowej karty nie będą wykluczały posiadania Karty Dużej Rodziny. Jak podkreślił w rozmowie z serwisem Prawo.pl poseł Konrad Frysztak, jeden z wnioskodawców, „nie każdy ma przecież dużą rodzinę”, a uprawnienia obu kart nie będą się pokrywać.

Jakie zniżki i ulgi da Karta Rodziny Mundurowej?

Głównym celem programu jest przyznanie posiadaczom karty korzystniejszego dostępu do towarów i usług. Jak czytamy w analizie projektu na portalu Prawo.pl, do inicjatywy będą mogły dołączyć instytucje publiczne, samorządy oraz prywatni przedsiębiorcy. Projekt ustawy gwarantuje posiadaczom Karty Rodziny Mundurowej konkretne korzyści, w tym ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe i ulgi w opłatach paszportowych.

Wśród kluczowych, zagwarantowanych ustawowo uprawnień, znalazły się:

zniżki na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety długookresowe (imienne);

ulga w opłacie paszportowej: 50% dla dorosłych i 75% dla dzieci;

bezkolejkowy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach medycznych podległych MON oraz MSWiA dla rodzin mundurowych;

pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli dla dzieci przenoszonych służbowo żołnierzy i funkcjonariuszy.

Dodatkowo projekt ustanawia 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

Inwestycja w ludzi i prestiż służby

Wnioskodawcy podkreślają, że projektowane regulacje mają być nie tylko formą docenienia służby, ale także realną zachętą do wstępowania w szeregi armii i innych formacji.

„Karta Rodziny Mundurowej to nic innego jak inwestycja, a konkretnie inwestycja w ludzi. To realne wsparcie dla osób, które obecnie pełnią służbę, jak również dla ich najbliższych” – mówi poseł Konrad Frysztak. Jego zdaniem wprowadzenie karty ma zatrzymać falę odejść ze służby i wzmocnić prestiż społeczny mundurowych.

A ile to będzie kosztować? Autorzy projektu szacują, że nowe świadczenie w postaci Karty Rodziny Mundurowej obejmie ok. 1,27 mln osób, a jego koszt w pierwszym roku wyniesie 50 mln zł. W kolejnych latach ma to być kwota rzędu 40 mln zł. Wydatki mają zostać pokryte z budżetów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki. Projekt czeka obecnie na nadanie numeru druku sejmowego. Ustawa ma wejść w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

