Nowelizacja PIT już od lipca. Zmiany nie tylko dla firm, ale i rodziców

1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatków, które przynoszą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Jedną z głównych zmian jest zwiększenie limitu dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Nowy próg przychodowy został podniesiony z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Celem wprowadzenia tych zmian jest uproszczenie regulacji podatkowych oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają nowego progu, będą mogli rozliczać VAT na zasadzie kasowej, co oznacza, że podatek będzie płatny dopiero w momencie otrzymania zapłaty od klienta. Dodatkowo, będą mieli możliwość rozliczania się z fiskusem kwartalnie, co znacznie ułatwi im prowadzenie spraw podatkowych.

Te zmiany mają na celu usprawnienie systemu podatkowego, aby przedsiębiorcy mogli skupić się na rozwoju swojej działalności, zamiast poświęcać dużo czasu i zasobów na skomplikowane procedury podatkowe. Wprowadzenie nowych przepisów to pozytywna inicjatywa, która sprzyja rozwojowi sektora przedsiębiorczości i gospodarki jako całości. Aktualne przepisy nie pozwalają rodzicom samotnie wychowującym jedno dziecko skorzystania z ulgi prorodzinnej, jeśli dochód opiekuna przekracza 56 tys. zł. Dotyczy to także dzieci z niepełnosprawnością. Zmiany zajdą również w uldze rehabilitacyjnej dla dziadków lub wnuków. Jeśli wnuki będą zajmować się dziadkami lub dziadkowie wnukami, to opiekunowie już za 2023 rok będą mogli z niej skorzystać.

