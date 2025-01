Noworoczne remonty z Lidlem. Extra promocja na kultowe narzędzia

Marka Parkside w promocji Lidla

Do prac remontowych niezbędna będzie szlifierka kątowa 750 W Parkside dostępna w sklepach Lidl supercenie 79,99 zł/zestaw – kompaktowa, ergonomiczna, idealna do cięcia oraz szlifowania. Warto także kupić 50 zł taniej szlifierkę taśmową 900 W Parkside, w cenie 149,00 zł/zestaw. W zestawie znajduje się pojemnik na pył, adapter z reduktorem do odsysania pyłu, 2 zaciski śrubowe i taśma szlifierska (ziarnistość 80), a także zintegrowana funkcja zasysania pyłu.

Fani majsterkowania na lidlowych półkach znajdą też młotowiertarkę 800 W Parkside 50 zł taniej, w cenie 149,00 zł/zestaw. Ponadto, narzędzie wielofunkcyjne 310 W Parkside w supercenie 129,00 zł/zestaw, będzie świetnym rozwiązaniem do piłowania, przecinania, zeskrobywania i szlifowania. Dodatkowo, w ofercie znajdą się akcesoria do narzędzia wielofunkcyjnego Parkside, takie jak brzeszczot segmentowy HCS Z85, brzeszczot HCS Z32, brzeszczot HCS/HSS Z20, tarcza diamentowa Z64, płyta szlifująca RIFF Z79 oraz zestaw 10 papierów ściernych do trójkątnych płyt szlifujących Z92 C3, które będzie można kupić w cenie 9,99 zł/szt./zestaw.

Narzędzia do prac wykończeniowych

Do prac wykończeniowych, takich jak szlifowanie ścian czy podłóg, dobrym wyborem jest tańsza o 80 zł szlifierka do ścian i podłóg 1050 W Parkside, za 199,00 zł/zestaw. Natomiast malowanie ścian może okazać się jeszcze prostsze, kiedy zaopatrzymy się w pistolet natryskowy 450 W Parkside dostępny 20 zł taniej, za 99,00 zł/zestaw. Od soboty, 18 stycznia, w promocji są farby, kleje oraz masy szpachlowe Parkside w cenie 9,99 zł/opak. Warto również zaopatrzyć się w zestawy pędzli Parkside (9,99 zł/zestaw), wałków Parkside (14,99 zł/1 szt./zestaw) czy akcesoriów budowlanych, takich jak skrobaki i szpachelki Parkside (14,99 zł/szt./zestaw).

Pracuj komfortowo z odzieżą Parkside

Podczas remontu wygoda i ochrona są kluczowe. Od soboty, 18 stycznia, w ofercie Lidla pojawią się bluzka termiczna męska Parkside (29,99 zł/szt.) oraz bluza polarowa męska Parkside (59,99 zł/szt.), a także wodoodporne spodnie robocze (69,99 zł/para), które zapewnią swobodę ruchów i odporność na wilgoć. Wszystkie elementy dostępne są w trzech kolorach oraz różnych rozmiarach.