Nowość na lotnisku Warszawa-Radom. Otwarto Flyport by Baltona

Nowa atrakcja na lotnisku w Radomiu

Flyport by Baltona na lotnisku Warszawa - Radom to kilkadziesiąt ekspozycji zgromadzonych na przestrzeni blisko tysiąca metrów kwadratowych, podzielonych na cztery obszary tematyczne: Strefa Od Marzeń do Chmur, Strefa Lotnisko – Instrukcja Obsługi, Strefa Ziemia, Kosmos i My, Strefa Park Zabaw. Każda z nich dotyczy innego aspektu związanego z historią i osiągnięciami lotnictwa oraz podbojem kosmosu. Zwiedzający mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat początków lotów człowieka w przestworzach, funkcjonowania lotnisk i ruchu lotniczego oraz dowiedzieć się, jakie wyzwania stoją przed ludzkością w przestrzeni kosmicznej teraz i w niedalekiej przyszłości.

Flyport by Baltona

Oto wybrane atrakcje Flyport by Baltona dla miłośników lotnictwa i kosmonautyki:

* Żyroskop,

* Łazik księżycowy

* Symulator samolotu

* Dokowanie stacji kosmicznej

* Drzewo LED – multimedialna konstrukcja LED w kształcie drzewa, która stanowi ciekawe tło do

pamiątkowych zdjęć z wizyty we Flyport by Baltona.

* Kontrola bagażu

* Radar

* Winda na orbitę

