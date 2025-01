Nowy bon turystyczny w Polsce. Zobacz gdzie będzie obowiązywał

Podlaski bon turystyczny. Rekomendacje ekspertów posłużą do opracowania strategii

Założenia są takie, że turyści, którzy przyjadą do województwa Podlaskiego na co najmniej dwudniowy wypoczynek, otrzymają dofinansowanie. Bardziej dokładne informacje zapewne poznamy w przyszłości, obecnie jest etap konsultacji.

- Kiedy organizujemy przyjęcie, musimy wiedzieć, ilu przyjdzie gości i co będą jedli. Podobnie jest z turystyką. Musimy wiedzieć, ilu turystów do nas przyjeżdża, na jak długo i jakie mają oczekiwania, a następnie precyzyjnie nakierować kampanię promocyjną. To przykładowe rekomendacje ekspertów. Posłużą one do opracowania strategii rozwoju turystyki - deklaruje cytowany przez bialystokonline.pl marszałek województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym.

Wsparcie rządowe dla wschodnich województw

Marszałek Szymon Hołownia podkreślił, że jest rządowy Program Rozwoju Północno-Wschodnich Regionów Przygranicznych na lata 2024-2030 z łączną sumą 500 mln zł.

Jest on dedykowany 21 powiatom z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, które mają problemy społeczno-gospodarcze związane z trudną sytuacją na Wschodzie, kryzysem migracyjnym czy wojną w Ukrainie.

Program ma m.in. służyć modernizacji gmin. Każde z województw ma taką samą kwotę - 125 mln zł; jest ona rozdzielona na poszczególne lata i działania w programie.

Szymon Hołownia zapraszał do odwiedzenia województwa podlaskiego. "Tu jest bardzo gościnnie, tu jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia, tu są unikatowe w skali Europy atrakcje przyrodnicze" - mówił Hołownia. Podkreślał, że podmioty przyjmujące gości, turystów w Podlaskiem trzeba "mocno wesprzeć".

Podlaskie jest cenione również ze względu na wielokulturowość. Można tam zwiedzać zarówno świadectwa kultury polskiej jaki i wschodniosłowiańskiej.