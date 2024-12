Nowy harmonogram CPK! Rząd Tuska przyjął uchwałę

Nowy harmonogram CPK przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła nową uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030", przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rząd zaktualizował ramy finansowe i czasowe, a także warunki realizacji zamierzeń dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032 - podała we wtorek KPRM.

Nowy harmonogram przewiduje, że do końca 2032 r. uruchomiony zostanie pierwszy etap Lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą, CPK i Łodzią. Dodano, że zaawansowane będą także prace budowlane na odcinkach KDP do Wrocławia i Poznania. W ramach programu "Polska w 100 minut" dojazd do tych miast ma zająć z Warszawy docelowo ok. 100 min.

Zaktualizowano koszty programu

Jak podano, zaktualizowany łączny koszt programu CPK do 2032 r. został oszacowany na 131,7 mld zł. Inwestycja w CPK będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Skarbu Państwa, pieniędzy unijnych, a także środków zewnętrznych - np. długu bankowego, obligacji emitowanych przez spółkę CPK itp.

Zwrócono uwagę, że uruchomienie lotniska CPK będzie równoznaczne z przeniesieniem ruchu komercyjnego z lotniska Chopina w Warszawie. W ten sposób zapewniona zostanie rentowność CPK - podano.