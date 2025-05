Ważna decyzja Trumpa! USA luzuje restrykcje na eksport chipów do Polski

Auchan zamyka sklepy! Co z 700 pracownikami?

Nowy trend: prezent na komunię z długoterminową wartością

Nietypowy prezent komunijny w postaci złota zyskuje na popularności wśród Polaków. Jeszcze niedawno dominowały koperty z pieniędzmi i klasyczne gadżety, dziś coraz więcej osób wybiera podarunek, który łączy wartość symboliczną z długofalowym potencjałem finansowym.

Jak informuje Adam Stroniawski z Mennicy Skarbowej:

- „W niektórych oddziałach ustawiają się kolejki większe niż zazwyczaj. Ten kruszec po prostu lubi kryzysy.” To jeden z powodów, dla których rośnie zainteresowanie taką formą podarunku — szczególnie w czasie niepewności gospodarczej."

Symbol prestiżu i troski o przyszłość dziecka

Dla wielu gości taka decyzja to wyraz troski o przyszłość dziecka. Złoto może w przyszłości pomóc w opłaceniu studiów, wkładzie własnym na mieszkanie lub innych większych wydatkach. Z jednej strony prezent ten robi wrażenie, z drugiej – niesie wartość inwestycyjną i emocjonalną. Kojarzy się z prestiżem i odpowiedzialnością.

Jak wybrać bezpieczny prezent?

Kupując taki podarunek, warto pamiętać o kilku zasadach - pisze onet.pl. Przede wszystkim – bezpieczeństwo zakupu. Przed zakupem złotej sztabki najważniejsze jest, by korzystać ze sprawdzonych źródeł — należą do nich mennice, znane sklepy numizmatyczne lub certyfikowane strony internetowe.

Warto także zweryfikować, czy produkt posiada odpowiedni certyfikat jakości, wystawiony przez uznanego producenta (np. Heraeus lub Valcambi).

Tylko uznani producenci i certyfikowane sklepy gwarantują jakość. Produkty pakowane są zwykle w „blistery” z numerami seryjnymi i certyfikatami. To również praktyczne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku spokojny start w dorosłość.

Na rynku pojawia się coraz więcej edycji specjalnych – z religijnymi motywami czy spersonalizowanymi opakowaniami. Co ważne, dostępne są różne gramatury – od 1 g do 10 g – a ceny zaczynają się od ok. 350 zł.

Czy dziecko doceni taki prezent komunijny?

Nie brakuje jednak sceptyków. Taki prezent komunijny nie daje dziecku natychmiastowej radości – jak rower czy zegarek – i wymaga odpowiedniego przechowywania. Dla niektórych może też wydawać się zbyt poważny na tak wczesny etap życia. Mimo to zainteresowanie rośnie, a nowy trend pokazuje, że prezent komunijny może być nie tylko miłym gestem, ale też przemyślaną decyzją na przyszłość.

Piotr Arak, główny ekonomista VeloBank -EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.