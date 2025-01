Nowy obowiązek dla dzierżawców ROD! Trzeba przejść szkolenie w zwiazku

Żeby nabyć prawo do działki ROD, musisz przejść szkolenie

Rodzinne Ogródki Działkowe pozwalają mieszkańcom bloków na posiadanie własnego ogrodu w środku miejskiej "betonowej dżungli". Co jednak istotne ROD nie są własnością działkowicza, a jedynie formą dzierżawy, do której nabywa się prawo w formie pisemnej. Oczywiście można później przenieść (np. poprzez odsprzedaż) prawo do dzierżawienia działkami.

Działkami zarządza Polski Związek Działkowców i aby nabyć prawo do dzierżawy, trzeba zatwierdzić to wcześniej u związkowców. Jak informuje Portal Samorządowy, związek wpisał w swój statut konieczność przejścia szkolenia dla nowych działkowców. Bez tego nie będziemy mogli nabyć działki.

Jak wyjaśnia w rozmowie z portalem Tomasz Terlecki, radca prawny PZD wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ROD jest dzierżawą nie zakupem i traktują je jako swoją własność. Jednak ustawa o Rodzinnych Ogródkach Działkowy wyznacza co jest dozwolone, a co zabronione na działkach.

Jak działkowcy łamią prawo? Tego nie można robić na ROD

Jak czytamy na Portalu Samorządowym główne problemy z działkowcami to stawianie altan, które przekraczają dopuszczalne rozmiary. Dochodzi także do zakłócania porządku, oraz niewłaściwie skonstruowanego szamba i toalet (jest np. zakaz toalet wolnostojących), co z kolei doprowadza do sporów pomiędzy sąsiadami na ROD.

Czego nie można również na ROD? Nie można stawiać komórek, czy szop, ani zmieniać infrastruktury odgradzającej działki. Z kolei altany nie mogą być większe niż 35 metrów kwadratowych przy wysokości 5 metrów z dachem stromym i do 4 metrów z dachem płaskim.

Oczywiście dochodzą także standardowe zakazy dotyczące zakłócania porządku, czy śmiecenia, nie można także np. myć auta, lub innych pojazdów mechanicznych. Za łamanie zasad dotyczących korzystania z ROD można stracić prawo do dzierżawienia działki.

Co warto podkreślić, szkolenia dla działkowców były od dawna realizowane przez PZD, ale dzierżawcy ROD często je omijali. Teraz będą obowiązkowe i zostały wpisane do statutu związku.

Autor: