Prawdziwa cena ogródków działkowych ROD. Jest jeden haczyk

Rośnie liczba ofert sprzedaży działek ROD

Rosnące zainteresowanie ogródkami działkowymi ROD powoduje, że na rynku obserwujemy więcej ofert sprzedaży działek. Najnowszy raport Otodom Analytics „Wakacje na RODOS w cenie”, na który powołuje się DGP, pokazuje duży wzrost liczby ogłoszeń dotyczących sprzedaży działek ROD we wszystkich województwach w Polsce. Najbardziej dynamiczny wzrost zanotowano na Warmii i Mazurach (57 proc.), w województwie świętokrzyskim (53 proc.) oraz w województwach opolskim i pomorskim, gdzie liczba ofert wzrosła o około 40 proc.

Ile kosztuje działka ROD?

Ceny ogródków działkowych zależą od wielu czynników i znacząco się różnią. Duży wpływ na cenę ma lokalizacja, działki położone w dużych miastach czy mające dostęp do jeziora są droższe podobnie jak ogródki wyposażone w murowaną nieruchomość. Na cenę wpływa też dostęp do mediów i powierzchnia działki, im większa działka tym cena jest wyższa.

Na rynku można znaleźć działki w cenach zaczynających się od 15 tysięcy złotych, jednak w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach ceny mogą osiągać nawet 400 tysięcy złotych. W Warszawie, gdzie chętnych na działki ROD jest bardzo dużo, średnia cena za metr kwadratowy wynosi 217 zł. W Poznaniu jest to nieco więcej, bo około 244 zł za metr kwadratowy, a w Krakowie średnia cena wynosi 212 zł/m².

Jak nabyć ogródek działkowy ROD?

Ogródki działkowe ROD są własnością Polskiego Związku Działkowców (PZD) i chętny otrzymuje ogród w dzierżawę. Prawo do działki w ROD nabywa się w drodze:

* ustanowienia prawa do działki,

* przeniesienia prawa do działki,

* wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki.

Ustanowienie prawa do działki w ROD następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej w formie pisemnej pomiędzy PZD a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Natomiast przeniesienie prawa do działki w ROD następuje w drodze umowy pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.