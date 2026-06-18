Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań od 30 czerwca. Kara to nawet 30 tys. zł

Kto musi działać już teraz? Zegar tyka dla wynajmujących

Najpilniejszy termin, 30 czerwca 2026 roku, dotyczy szeroko pojętego rynku najmu krótkoterminowego. Jeśli czerpiesz zyski z udostępniania swojej nieruchomości na doby, ten obowiązek jest dla Ciebie. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz duży pensjonat, czy wynajmujesz kawalerkę przez kilka weekendów w roku.

Kogo dokładnie dotyczy termin 30 czerwca?

Właścicieli mieszkań i apartamentów na wynajem dobowy (np. przez Airbnb, Booking.com),

właścicieli hoteli, moteli i pensjonatów,

prowadzących gospodarstwa agroturystyczne z ofertą noclegową,

osoby wynajmujące pokoje i kwatery prywatne turystom.

Skąd ten pośpiech? Jak wskazuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, turyści i goście nie znają rozkładu budynku, co w sytuacji zagrożenia, np. pożaru w nocy, stawia ich w skrajnie niebezpiecznej pozycji. Czujnik dymu może dać im kluczowe sekundy na ucieczkę.

Dlaczego ten przepis jest tak ważny? Cichy zabójca w naszych domach

Nowe regulacje to nie urzędniczy wymysł, a odpowiedź na realne zagrożenie. Każdego roku w Polsce z powodu pożarów i zatrucia tlenkiem węgla giną setki osób. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest bezwonny i bezbarwny, przez co zyskał miano "cichego zabójcy". Powstaje podczas niepełnego spalania paliw (gazu, węgla, drewna, oleju) w kominkach, piecach gazowych czy kotłach. Wystarczy niesprawny przewód kominowy lub zła wentylacja, by w kilka chwil doszło do tragedii.

Z kolei podczas pożaru to nie ogień, a toksyczny dym jest najczęstszą przyczyną śmierci. Głośny alarm czujnika dymu jest w stanie obudzić nawet osoby w głębokim śnie, dając im szansę na ratunek.

Harmonogram dla wszystkich. Sprawdź, kiedy przyjdzie Twoja kolej

Nowy obowiązek jest wprowadzany etapami.

Nowe budynki mieszkalne. Dla wszystkich lokali mieszkalnych w nowo powstałych budynkach obowiązek montażu czujek dymu i tlenku węgla (jeśli jest urządzenie na paliwo) istnieje już od 23 grudnia 2024 roku. Obiekty na wynajem krótkoterminowy. Właściciele istniejących obiektów świadczących usługi hotelarskie (hotele, mieszkania na doby itp.) muszą zamontować czujniki do 30 czerwca 2026 roku. Istniejące domy i mieszkania (na użytek własny). Najwięcej czasu mają właściciele starszych budynków, którzy mieszkają w nich sami. W ich przypadku ostateczny termin na dostosowanie się do przepisów to 1 stycznia 2030 roku. Mimo odległej daty, strażacy apelują, by nie czekać do ostatniej chwili.

Kara do 30 000 zł to nie wszystko. Możesz stracić oszczędności życia

Ignorowanie nowego obowiązku to prosta droga do poważnych kłopotów finansowych. Standardowa grzywna za naruszenie przepisów przeciwpożarowych może wynieść do 5000 zł. Jednak, jak informuje portalsamorzadowy.pl, to nie jest górna granica. W przypadku, gdy brak czujnika zostanie uznany za rażące zaniedbanie, stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, a sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć nawet do 30 000 zł.

To jednak wciąż nie koniec. Prawdziwy dramat finansowy może rozegrać się, gdy dojdzie do nieszczęścia. W razie pożaru ubezpieczyciel skrupulatnie sprawdzi, czy nieruchomość była zabezpieczona zgodnie z obowiązującym prawem. Brak wymaganego czujnika to dla niego argument, by uznać to za rażące niedbalstwo i odmówić wypłaty odszkodowania. Koszt certyfikowanego czujnika to wydatek rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset złotych. W obliczu ryzyka utraty zdrowia, dorobku życia i gigantycznej kary, jest to jedna z najlepszych inwestycji, jakich możesz dokonać.

Jak wybrać i gdzie zamontować czujnik? Praktyczny poradnik

Zakup i montaż urządzenia jest prosty i tani, ale warto zrobić to dobrze. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Certyfikaty. Upewnij się, że czujnik dymu ma oznaczenie normy PN-EN 14604, a czujnik tlenku węgla normy PN-EN 50291-1. To gwarancja, że urządzenie przeszło odpowiednie testy.

Upewnij się, że czujnik dymu ma oznaczenie normy PN-EN 14604, a czujnik tlenku węgla normy PN-EN 50291-1. To gwarancja, że urządzenie przeszło odpowiednie testy. Data ważności. Sensory w czujnikach mają ograniczoną żywotność, zwykle od 5 do 10 lat. Sprawdź datę produkcji i zalecany termin wymiany.

Sensory w czujnikach mają ograniczoną żywotność, zwykle od 5 do 10 lat. Sprawdź datę produkcji i zalecany termin wymiany. Zasilanie. Do wyboru masz modele na baterie (łatwiejsze w montażu) lub zasilane z sieci (bezobsługowe, ale wymagają podłączenia do instalacji).

Gdzie zamontować urządzenia?

Czujnik dymu. Najlepiej na suficie, na środku pomieszczenia. Dobrym miejscem jest korytarz lub przedpokój prowadzący do sypialni. Unikaj montażu w kuchni i łazience, gdzie para wodna i opary z gotowania mogą powodować fałszywe alarmy.

Najlepiej na suficie, na środku pomieszczenia. Dobrym miejscem jest korytarz lub przedpokój prowadzący do sypialni. Unikaj montażu w kuchni i łazience, gdzie para wodna i opary z gotowania mogą powodować fałszywe alarmy. Czujnik tlenku węgla (czadu). Montuje się go na ścianie, na wysokości wzroku (ok. 150 cm od podłogi), w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie grzewcze (piec, kominek). Nie należy go umieszczać tuż przy kratkach wentylacyjnych ani we wnękach. Warto rozważyć dodatkowy czujnik w pobliżu sypialni.