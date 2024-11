Nowy piec na gaz lub olej z ulgą podatkową tylko do końca 2024 roku! Co się zmieni w uldze termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna ograniczona. Rząd chce promować inne rozwiązania eko

Portal przypomina, że do końca 2024 r. rozporządzenie przewiduje, że odliczyć można m.in. wydatki na zakup, montaż i podłączenie do sieci kotłów olejowych i kotłów gazowych. To jednak ma się zmienić od nowego roku. Od 1 stycznia 2025 r. ulgą termomodernizacyjną zostaną objęte mikroinstalacje wiatrowe i magazyny energii.

"BI" zaznacza, że "jeśli podatnik skorzysta z dofinansowania z NFOŚiG, to nie ma prawa do ulgi w PIT".

Jak czytamy jeżeli podatnik chce skorzystać z ulgi i planuje wymienić obecne źródło ogrzewania i podgrzewania wody na kocioł gazowy, lub olej, to musi zrobić to jeszcze w tym roku, bowiem musi przedstawić dowód zakupu z datą sprzedaży z 2024 r. Na fakturze muszą być obowiązkowo dane właściciela lub właścicieli domu. Małżonkowie mogą odliczyć wydatek pod warunkiem, że dane obojga są na fakturze.

"Jeśli właściciel chce zamontować instalację wiatrową lub kupić magazyn energii, to warto się wstrzymać do 2025 r., aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W tym wypadku na fakturze powinna być data z 2025 r. Wydatek będzie można odliczyć w PIT za 2025 r. (trzeba go będzie złożyć do 30 kwietnia 2026 r.)" - informuje Business Insider.

Kto może skorzystać z ulgi remontowej?

Kiedy możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Jeśli przeprowadzony remont dotyczył termomodernizacji budynku i obejmował działania takie jak:

uszczelnienie systemu ciepła,

wymiana pieca na bardziej ekonomiczny i wydajny,

ocieplenie domu,

zastosowanie fotowoltaiki.

Ulga dotyczy zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Na zrealizowanie ulgi podatkowej mamy trzy lata.

Zgodnie z przepisami przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi się zakończyć w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę rozliczamy na formularzu PIT-0 a następnie dołączamy do odpowiedniego formularza zeznania podatkowego ( PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28). C istotne - posiadanie więcej niż jednej nieruchomości nie uprawnia do zwielokrotnienia ulgi. Maksymalna kwota odliczenia dla jednego podatnika to limit 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Według Business Insidera ministerstwo klimatu i środowiska "chce też wspierać finansowo magazyny energii. Ma to bowiem kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju OZE, w szczególności mikroinstalacji OZE". Według danych resortu w Polsce jest obecnie zaledwie ok. 11 tys. przydomowych magazynów energii wobec blisko 1,45 miliona mikroinstalacji prosumenckich (fotowoltaicznych). Jak wskazuje portal, "oznacza to, że tylko co ok. 132 prosument posiada mikroinstalację wyposażoną w przydomowy magazyn energii. Objęcie ich ulgą podatkową ma zachęcić do zakupu magazynów energii.