i Autor: Pexels

Urlopy w Polsce

Urlop opiekuńczy ma być płatny! Tego domagają się związkowcy

NSZZ Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych mają zastrzeżenia do bezpłatnego pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który przewiduje nowelizacja kodeksu pracy. Zdaniem związków, nie będzie on spełniać swojej funkcji. Zdaniem związkowców pracownicy nie będą wykorzystywać bezpłatnego pięciodniowego urlopu opiekuńczego lub będą będą go traktować jako ostateczność.