Nowy parapodatek nałożony na rolników! Skarbówka czeka do końca marca

Kto i ile musi zapłacić ?

Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. Do wpłat na Fundusz zobowiązane są firmy zajmujące się skupem, przechowywaniem, obróbką lub przetwórstwo produktów rolnych.

Spółki zobowiązane do wpłat muszą być czynnym podatnikiem VAT, nie obejmie podatników zwolnionych z tego podatku, bo nie składają oni deklaracji VAT, ponieważ wysokość wpłaty jest ustalana na podstawie faktur.

Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125 proc. wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług. Firmy zobowiązane do zapłaty parapodatku mają obowiązek same, co kwartał naliczyć i dokonać wpłat na FOR, ale także złożyć deklarację kwartalną. Deklarację o wysokości opłaty można złożyć bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy, listownie lub za pośrednictwem ePUAP.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z karami finansowymi w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10 tys. zł.

