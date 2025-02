Nowy podatek za ogrzewanie domu i mieszkania gazem. Kto zapłaci?

Pozbyłeś się telewizora? Oto, co musisz zrobić, aby nie płacić abonamentu RTV

Donald Tusk na forum Parlamentu Europejskiego wezwał do przemyślenia niektórych rozwiązań przyjętych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, które doprowadzą do wzrostu cen energii, takich jak objęcie systemem handlu emisjami transportu i budownictwa, a więc ETS2. "Wysokie ceny energii mogą obalić niejeden rząd demokratyczny w Europie" - przestrzegł.

Apel premiera Polski nie zmieni jednak kierunku unijnej rewolucji w stronę zielonej energii.

- 31 stycznia Bundestag przegłosował nowelizację ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która służy włączeniu nowych unijnych przepisów dotyczących wspólnotowych systemów handlu emisjami do krajowego porządku prawnego (…) nowego unijnego mechanizmu ETS 2, który zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE ma wejść w życie w 2027 r. (lub – pod określonymi warunkami – w 2028 r.) i objąć przede wszystkim sektory transportu oraz użytkowania budynków – podaje Ośrodek Studiów Wschodnich.

Kluczowy wniosek jest taki, że rachunki za ogrzewanie gazem wzrosną od 2028 r. lub wcześniej z powodu emisji CO2 przez ten rodzaj paliwa.

Według wyliczeń serwisu portalsamorzadowy.pl, w skali roku rachunki wzrosną średnio o 1200 zł.

ETS2 powoduje emocje na forum europejskim z powodu wzrostu cen

Europosłanka PiS Anna Zalewska stwierdziła, że "cały ETS2 należy wyrzucić do kosza", a europoseł PiS Jacek Ozdoba ocenił, że Unia chce przyjąć "system, który zaszkodzi krajom członkowskim". Dodał, że "doprowadzi to Europę do katastrofy, bo już dziś ceny energii są w UE zatrważające".

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że jeśli chodzi o ETS2 to Rada UE czeka na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. "Jeśli KE otworzy temat reformy ETS2 i ewentualnej dyrektywy, to będziemy wówczas dyskutować na ten temat na poziomie państw członkowskich" – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska i zapewniła, że "na pewno żaden kraj nie zostanie sam w procesie transformacji".

