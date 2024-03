Nowy prezes Totalizatora Sportowego! Kim jest Rafał Krzemień?

Tysiąc zł dodatku do pensji dla kolejnej grupy zawodowej. Tusk podjął decyzję

TS podał we wtorek, że w wyniku przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych (od 21 lutego do 19 marca) Rada Nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa Rafała Krzemienia. Ponadto rada nadzorcza zdecydowała o powołaniu Szymona Gawryszczaka na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing oraz Artura Kapelko na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za administrację. Zarząd Totalizatora Sportowego jest obecnie pięcioosobowy i uzupełniają go Stanisław Grabiec oraz Bogdan Pukowiec.

Jak pisze serwis pb.pl - Rafał Krzemień to były członek Platformy Obywatelskiej (PO), który w wyborach samorządowych w 2006 r. próbował dostać się do rady warszawskiej dzielnicy Bemowo. Po wyborczej porażce został prezesem spółki zarządzającej nieruchomościami Gminna Gospodarka Komunalna Ochota, a niedługo później zarządcą działającego też w branży nieruchomości Przedsiębiorstwa Obsługi Cudzoziemców Dipservice. Dipservice, a także kilka innych spółek stworzyło później Grupę PHN (dziś Polski Holding Nieruchomości: PHN), a Rafał Krzemień został członkiem zarządu grupy. Odszedł z PHN w 2014 r., a rok później został wiceprezesem Poczty Polskiej. Po wyborach wygranych przez PiS został odwołany. Został prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki, był nim do dziś.

