Branża spawalnicza w Polsce zmaga się z poważnymi niedoborami wykwalifikowanej kadry. Spawacze są w pierwszej piątce najbardziej deficytowych zawodów w kraju. Jak informuje portal samorzadowy, Instytut Spawalnictwa, obecnie przekształcony w Górnośląski Instytut Technologiczny próbuje odtworzyć proces przywrócenia zawodu technika spawalnika w szkołach technicznych. W tym celu kilka szkół technicznych w Polsce otworzyło początkowo klasy spawalnicze.

"Obecnie w całym kraju działają już 74 szkoły, które oferują ten profil kształcenia, w tym 13 placówek w województwie śląskim. Pierwsi absolwenci ukończą naukę w 2025 roku" - czytamy w portalu.

Brak wykwalifikowanych pracowników w tym kierunki widać na rynku pracy. Słania z instytutu Spawalnictwa podkreśla w portalu, że "przywrócenie kształcenia w zawodzie technik spawalnik ma strategiczne znaczenie dla całej branży przemysłowej". Jednocześnie dodaje, że dzięki nowemu przedmiotowi i kierunkowi, stopniowo liczba absolwentów będzie się zwiększała, więc podaż dla rynku pracy i dla uczelni będzie coraz większa.

- Spawacze są jak żołnierze, technicy spawalnictwa jak podoficerowie, inżynierzy spawalnictwa jak oficerowie. I o ile mamy braki i duże zapotrzebowanie na spawaczy, to jeszcze trudniejsza jest sytuacja w zakresie techników spawalnictwa i w zakresie inżynierów spawalnictwa - tłumaczy przedstawiciel Górnośląskiego Instytutu Technologicznego.

Jak podaje portal, "rynek pracy, poszukuje nie tylko rąk do pracy, ale także specjalistów zdolnych do zarządzania zaawansowanymi procesami spawalniczymi i wdrażania nowych technologii".

Portal podkreśla, że kluczowe jest kształcenie przyszłych specjalistów, którzy nie tylko będą w stanie wykonywać zadania manualne, ale również zarządzać procesami, rozwiązywać problemy technologiczne i wprowadzać innowacje.

Cytowany przez pulshr.pl, Paweł Smoleń, prezes Kiwa Inspecta Polska uważa, że "jedną z praprzyczyn narastającego braku specjalistów w wielu zawodach technicznych jest upadek szkolnictwa zawodowego. Tego nie da się nadrobić w jeden rok. Tu niezbędne są rozwiązania systemowe i konsekwentne działania na rzecz przywrócenia wielu zawodom odpowiedniej rangi i znaczenia. Także dlatego, że gwarantują one zatrudnienie i dobre lub bardzo dobre zarobki, co w dzisiejszej, złożonej sytuacji ekonomicznej nie jest bez znaczenia".

Średnie zarobki spawacza z podziałem właśnie na specjalizację to:

spawacz MAG – najpopularniejsza grupa spawaczy, których zarobki w większości przypadków nie są wyższe niż 5 350 zł brutto;

spawacz aluminium – grupa spawaczy trudniąca się spawaniem aluminium, która musi posiadać nieco wyższe umiejętności, co bezpośrednio przekłada się na zarobki rzędu średnio 7609 zł netto;

spawacz gazowy – grupa spawaczy o ciężarze wymagań jak powyższa, przez co również może ona liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 6035 zł brutto;

spawacz podwodny – grupa spawaczy musząca wykazywać się szczególnymi kwalifikacjami, przez co w Polsce może wymagać zarobków na poziomie nawet 10000 zł netto, jednak dostępnych miejsc pracy jest bardzo niewiele.

To drobne w porównaniu ze stawkami jakie oferują w zachodniej Europie. Według portalu oszomega.pl, spawacz MIG u naszych zachodnich sąsiadów może zarobić nawet 5000 euro miesięcznie, choć ogólne pensje spawaczy w Niemczech mieszczą się w widełkach 2000-5000 euro. Jest to suma niemal pięć razy wyższa niż w Polsce.

Z kolei w krajach Beneluksu wygląda to następująco: Belgia to 22 euro za godzinę, natomiast Holandia oferuje zarobki od 3000 do 4000 euro. Co do Europy to najwięcej spawacz zarobi w Szwajcarii – jest to nawet 6000 euro na miesiąc, jednak należy pamiętać, że koszty utrzymania w Szwajcarii również są niemal najwyższe w Europie.

Absolutnym kosmosem płacowym jest z kolei USA. Tu spawacz może zarobić nawet 200 dolarów na godzinę, a dodatkowo jego pensja będzie wyższa niż np. sędziego, czy pilota - konkluduje portal.